Barley Arts presenta

BLACKBERRY SMOKE

A TRE GIORNI DALL’USCITA DEL NUOVO DISCO IL QUINTETTO ANNUNCIA UNA NUOVA DATA IN ITALIA A MARZO

Dopo i successi estivi a Roma e Milano, il southern rock deitorna in Italia per un’unica data:. I biglietti saranno disponibili sul circuito(online su www.ticketone.it e nei punti vendita)difficilmente riescono a stare con le mani in mano: il nuovo album “” è uscito da appena tre giorni e la band è già pronta a presentarlo in tutto il mondo con una lunga serie di show, tra i quali la data italiana. Le canzoni di quest’ultimo lavoro dimostrano quanto quest’autentica rock band americana abbia una costante voglia di mettersi alla prova con nuove idee, suoni e territori musicali non ancora esplorati. «Siamo perfettamente in sintonia in merito a ciò che vogliamo esplorare», dichiara il cantante e autore. «».” prosegue il percorso iniziato con i due precedenti album, “” (2012) e “” (2015). Si apre col brano più heavy finora scritto daied esplora il British rock prima di fare tappa in luoghi sacri come Macon, Woodstock, Muscle Shoals e Tulsa, cone i suoi compagni impegnati a seguire le orme di pilastri della musica qualie molti altri. Questa voglia di sperimentare pervade tutta la carriera del quintetto sin dal suo esordio, nel 2001. L’etica da classe operaia e l’attitudine alla jam session di(voce e chitarra),(chitarra),(tastiere),(batteria) e(basso) ha portato la band ad avere uno zoccolo duro di fan che continua a crescere concerto dopo concerto, con una media di 250 show all’anno.– via Gaudenzio Fantoli, 9Apertura porte ore 20.00Inizio concerti ore 21.00Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.Biglietti disponibili sul circuito Ticketone e relativi punti vendita a partire da mercoledì 19 ottobre.