Trieste si accende di nuovo a suon di metal!Dopo aver ospitato la creme della creme del panorama metal svedese, come, il capoluogo giuliano ospita la seconda data italiana del nuovo tour degli. La bellissima, insieme ai suoi compari, fa tappa nella magica città aristocratica di confine per un nuovo ed imperdibile live al prestigioso, volto a presentare il nuovo lavoro della band, “”. Ad accompagnare il combo, altri due validi act “made in Sweden”, ie gliA causa del traffico fin troppo congestionato, giungo alla venue giusto in tempo per assistere all’encore del set proposto dal primo act. La band capitanata dal vulcanicoe, qui alla sua seconda prova in veste di supporter degli Amaranthe, torna a calcare il palcoscenico con una lineup che vanta per l’occasione un misterioso batterista, il cui volto rimarrà sempre coperto da una maschera raffigurante il logo dell’ensemble di Orebro e sfodera un’energia che farebbe invidia a qualsiasi gruppo attuale. Un vero peccato aver perso una performance che sembra aver riscaldato a puntino gli animi degli spettatori, già belli entusiasti e pronti a godere una serata ricca di sfaccettature.Scaletta:Dall’alternative metal degli Smash Into Pieces si passa decisamente a qualcosa di più pop! Assenti da circa sei anni sul suolo italiano, i, famosi fino a pochi anni fa per essere una delle realtà più promettenti del panorama melodic death metal svedese, si presentano in una veste completamente nuova e con una proposta musicale del tutto differente a quella a cui ci avevano abituato negli anni passati. Sulle note di “”, titletrack dell’ultimo lavoro discografico, appare evidente il cambio di rotta che la band ha voluto intraprendere dopo lo spiacevole allontanamento della precedente casa discografica, la quale, come dichiarato dallo stesso frontman nella intervista rilasciata a Metalit, avrebbe deciso di fare un passo indietro poiché non più interessata al cambio di direzione musicale fortemente voluto dal combo di Stoccolma.Nonostante sia difficile accettare una svolta così imprevedibile, la proposta del quartetto sembra allettare il pubblico triestino, il quale partecipa attivamente.sembra percepire il forte responso degli astanti e questo entusiasmo sembra caricarlo a molla: infatti, durante i 45 minuti messi a disposizione, il vocalist, che sfoggia un fisico palestrato per la gioia delle fanciulle presenti in sala, salta come un grillo da una parte all’altra del palcoscenico. Una foga che a sua volta incoraggia ancora di più gli spettatori e che raggiunge il suo apice nei pezzi finali della scaletta, come “” e il singolone “”, dal forte appeal radiofonico.Una buona prestazione che, purtroppo, viene penalizzata da alcuni problemi vocali del cantante, che in certi frangenti sembra forzare parecchio il proprio timbro vocale per raggiungere determinate note ma che, nel complesso, sembra particolarmente apprezzata.Scaletta:In meno di un lustro glisono riusciti a conquistare letteralmente una grossa fetta di pubblico e ad attirare su di sé un’attenzione mediatica che ha fatto il giro del mondo in pochissimi anni. Tattica efficace o frutto di un innaturale talento? La risposta tuttora rimane frammentaria, anche se è evidente che con il suo mix musicale ben congeniato, che spazia su più fronti musicali, la band scandinava ha effettivamente inventato una commistione di generi che, purtroppo, fa presa sull’attuale generazione di metal heads; proprio questa nuova sonorità, ha permesso al sestetto di Stoccolma di bruciare le tappe in tempi pressoché celeri e a riscuotere un successo mondiale come mai si era visto prima d’ora.Con un appuntamento fisso con cadenza annuale, la bellae soci tornano a farci ulteriore visita e a regalare una nuova prova dal vivo che, come da prassi, lascerà la nutrita fanbase italiana molto soddisfatta. “” dà così il via alle danze e da subito in sala il delirio si propaga. Elize, nonostante sia un po’ raffreddata appare energica e raggiante e fa sfoggio del suo solito sorriso sbarazzino che incanta e ammalia tutti i presenti, la band stessa appare in splendida forma, nonostante i ritmi pressanti a cui è sottoposta a causa dei vari tour mondiali molto estenuanti. Rispetto alle precedenti prove live a cui abbiamo assistito, la cosa che colpisce subito l’attenzione è vedere la partecipazione diin veste di seconda voce: come era già stato reso noto prima di intraprendere questo nuovo ciclo, lo storico cantanterisulterà assente per tutta la durata del tour a causa di alcuni problemi di carattere personale e sarà, di conseguenza, sostituito dal bravissimo Chris, degno ‘erede’ e autore di una performance veramente egregia, nonostante appaia palese che si trovi molto più a suo agio in altri contesti.Del nuovo album ci viene presentata una manciata di inediti, tra i più efficaci troviamo “” e “”, nonostante la scaletta sia più incentrata sui grandi classici della band, di cui menzioniamo gli evergreen “”, “” e la bellissima ballad “”, brano che fece conoscere la band al grande pubblico europeo, alternati alle più recenti canzoni dai toni romantici “”, eseguita dalla sola Ryd che qui si ritaglia uno spazio tutto suo, un contesto intimo dove esprimere tutta sé stessa nella sua forma più pura, e “”, pezzo che, come ricordava il video di Patric Ullaeus, incoraggia a inseguire i propri sogni e a non arrendersi mai.Trovano spazio in questa sede live anche alcuni pezzi che ripercorrono circa la discografia della band, arrivata ormai alla soglia del quarto album in meno di cinque anni, e che offre una scaletta molto equilibrata che soddisfa le esigenze di un pubblico sempre più avido di innovazione e pronto a scatenare la propria veemenza.Inevitabile anche il siparietto, carino, seppur interminabile, regalatoci dal bassista, il quale si impossessa della scena per rendersi autore di un monologo orientato ad intrattenere il pubblico e a dare il tempo necessario ai compagni per prendersi una piccola pausa. “”, “” e “” caratterizzano l’epilogo di questo live carico di emozioni e a modo suo goliardico che mostra, ancora una volta, una band che, come testimoniato in questa nuova prova dal vivo, ha tanto da dire e ha ancora tanti assi nella manica da giocare.Scaletta: