Tornano nella nostra penisola i nuovi pionieri dell’heavy metal per un nuovo tour. E’ con piacere che annunciamo lo show didel prossimoaidi Milano. La band americana proseguirà il tour dell’ultimo album “” uscito sulo scorso anno. Sarà presente uno special guest in apertura che annunceremo appena possibile.Ecco di seguito i dettagli della data:13.03 MILANO, Magazzini GeneraliApertura porte: ore 18.00Inizio concerti: ore 19.00Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00Per ulteriori info cliccate su facebook.com/vertigo.co.it Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 15.00 di venerdì 7 ottobre.