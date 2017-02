" è il titolo del nuovo album degli, in uscita il prossimo 28 ottobre su etichetta. L'opera è stata prodotta dae mixata daIl disco è anticipato dal brano "", il cui lyric video è disponibile di seguito.Ecco la tracklist:La band sarà in tour in Europa dal prossimo mese di gennaio 2017 con i, e toccherà l'Italia in quattro date: