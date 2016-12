L'onda hard rock deiarriva in Italia il prossimoper un'unica tappa nel nostro paese, aldi Milano. I biglietti per il concerto saranno disponibili sul circuito Ticketone dalle ore 11 di mercoledì 5 ottobre.Hard rock band statunitense, inascono nel 1996 da un'idea del chitarrista e cantantee della moglie. Con i loro live piuttosto spinti e la loro musica che non disdegna di toccare argomenti scabrosi quali il sesso, la droga e l'alcool, hanno subito catturato l'attenzione di pubblico e media. Il loro esordio discografico risale al 1998, anno in cui debuttano con ““, album chiave che ha notevolmente contribuito a creare un'ampia fan base. ““, brano tratto da questo loro primo lavoro discografico, viene subito nominato al Grammy comeDopo diversi cambi nelle fila della band – il bassista originario,, viene sostituito ben due volte – la formazione attuale è composta daalla voce e chitarra,alla chitarra,alla batteria eal basso. Isono noti anche perché nel corso della loro carriera hanno supportato i tour di numerose band e artisti di grandi rilievo: dai Motörhead a Marilyn Manson, da Reverend Horton Heat a Skid Row.– viale Enrico Fermi 98Biglietto: € 18,00 + prev.Biglietti disponibili sul circuito Ticketone e relativi punti vendita a partire da mercoledì 5 ottobre.