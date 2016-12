La prima delle due tappe italiane del "" tour arriva in una fredda e ventosa serata di fine novembre all'l diche, probabilmente a causa di una location più attraente e scenografica come quella del Teatro della Luna di Milano, purtroppo non vede una grandissima affluenza.Alle 21 spaccate le luci si spengono e il potentissimo riff di "", introduce l'ingresso diche nonostante la febbre non sembra essere compromessa né a livello vocale né fisico.La sua voce, tuttavia, viene inizialmente nascosta da strumenti un po' troppo invadenti che disturbano il mix generale.Al termine del brano di apertura la bella cantante finlandese si cimenta in un saluto in italiano molto apprezzato, anche per la discreta pronuncia, e senza perdersi troppo in chiacchiere prosegue subito con "", secondo singolo estratto dal penultimo album "". Seguono poi altri brani degli ultimi due dischi, ("", "", "", "" e ""), fino ad arrivare all'esecuzione di un breve medley, composto da, che scatena la gioia dei fans più nostalgici.Nel frattempo la qualità dei suoni è nettamente migliorata e finalmente si riesce a godere appieno l'intensità e il calore della voce diche viene esaltata al massimo durante un intermezzo acustico, nel quale vengono proposti brani in una versione alternativa e particolarmente gradevole.Rimossi gli sgabelli, il concerto prosegue con "" e "", durante la quale un cenno della mano di Tarja viene interpretato come un invito ad avvicinarsi e la folla, senza pensarci due volte, balza improvvisamente fuori dalle sedie invadendo la zona antistante il palco per assistere agli ultimi brani in modo sì poco ordinato, ma decisamente più appagante.Con "", ultimo brano estratto dall'ultimo album, "", e "" si conclude la data fiorentina di, che saluta con gratitudine e affetto un pubblico evidentemente commosso che continua ad applaudire senza fine guardandola uscire.