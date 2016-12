Ore 21 abbondanti. Con modesto ritardo (causa maltempo), varchiamo la porta deldi Brescia (sempre bello venire qui) stupiti e increduli: all’orizzonte scorgiamo non più di un centinaio di persone intente ad ascoltare i romani(gli, ci scusiamo, ce li siamo persi). E il pensiero è:. Poveri illusi.I power metallershanno accompagnato questo tour italiano deglidalla prima data. Quello che possiamo dire è che la performance bresciana è stata discreta, non entusiasmante (forse anche a causa di una proposta non troppo originale che attinge a piene mani dai primi Avantasia, Edguy e Stratovarius) ma accolta piuttosto favorevolmente dai (pochi) presenti. Menzione speciale per i cantanti, affiatati e coinvolgenti.Gliarrivano sul palco che ormai sono le 22.45 e la situazione non è cambiata di molto: l’affluenza è quello che è, ed è un vero peccato perché la performance della storica band carioca sarà a dir poco travolgente. Il tour celebra il ventennale del capolavoro(una delle prime recensioni fatte comeper, quanti ricordi) e l’unico vero neo della situazione è che di quella line-up storica sul palco deltroviamo solo, chitarrista eccezionale (e cantante niente male, come avrà modo di dimostrare durante la serata) che in un certo senso ha sempre vissuto all’ombra di(attualmente in tour coi Megadeth, sostituito per l’occasione dadegli Almah, insopportabile solo per il fisico glabro e scultoreo che lo caratterizza). Alla voce c’è un sempre più incredibilee non, al basso c’è(in forza alla band dal lontano 2001) e non, alla batteria un giovanissimo e impressionanteinvece di. A completare la formazione troviamo il percussionista, probabilmente (consentitemi) il più “fuori luogo” della serata con le sue incursioni strumentali non sempre precise e necessarie (durante la serataci terrà ad incensarlo, confidandoci dei suoi trascorsi con Jovanotti ai tempi di).Lo show è stratosferico e la scaletta (in calce) parla da sé: non un calo di tensione, non una sbavatura, una tenuta del palco che definire professionale è dir poco, impossibile chiedere più di così.ha fatto suo il repertorio, non ha bisogno di scimmiottare nessuno, così come la scelta dei brani (comunque incentrata sueseguito nella sua interezza) lascia il giusto spazio al meglio del repertorio della band. Viene da pensare, ma alla fine è un’osservazione che lascia il tempo che trova.Glinegli anni ci hanno abituati agli “scossoni” e agli stravolgimenti repentini, e sono sempre e comunque caduti in piedi. Inutile negare che il rischio di diventarerimane dietro l’angolo (e potrebbe giustificare lo scarso numero di presenti) ma finché i brasiliani sapranno regalarci concerti di questo tipo varrà sempre e comunque la pena di prendere la macchina e andare ad ascoltarli.