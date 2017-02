ASKING ALEXANDRIA

+ special guests (tba)

9 MARZO 2017 • ALCATRAZ, MILANO

• UNICA DATA ITALIANA •

A più di un anno di distanza, tornano in Italia a grande richiesta gli, ennesima riprova del fatto che il Regno Unito sforni talenti senza sosta.La band originaria di York, infatti, ripartirà con un nuovo tour in Europa che farà tappa nel nostro Paese per un’unica data giovedì 9 marzo 2017 all'di Milano.Nati nel 2008, gliiniziano già a far parlare positivamente di sé nel 2009 con "", album di debutto che ha dato una scossa alla scena metal/hard rock mondiale grazie al suo sound giovane ed energico.Nei loro lunghi tour in tutta Europa e Stati Uniti, la band ha saputo confermare il proprio talento anche dal vivo, riuscendo a farsi apprezzare anche dal pubblico più esigenteDopo aver pubblicato “”, ultimo lavoro in studio uscito a marzo 2016, glisono pronti a tornare on the road in tutta Europa, senza trascurare un ritorno in Italia attesissimo da tutti i loro fan.Segnatevi quindi ilsul calendario e non perdetevi in concerto una delle band metalcore più apprezzate del panorama europeo ed internazionale.Biglietto in prevendita 25 euro + d.d.p.Biglietto in cassa 30 euroPrevendite disponibili da venerdì 16 settembre alle ore 10.00 su Ticketone, BookingShow, VivaTicket e Mailticket