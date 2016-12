l’intero concerto

Marco Caforio

Giulia Bianchi

Aspettate, aspettate, sto arrivando…Niente, come non detto: il set dei cesenatis’interrompe nel preciso istante in cui varco la soglia dell’, impedendomi così una seppur sommaria disamina della proposta.Peccato, sarà per la prossima volta.In franchezza, il mio sentiero e quello della band proveniente danon si erano mai incrociati; faccio conoscenza solo stasera col lorodi matricee, per quanto appaia eccessivo parlare di colpo di fulmine, credo possano sussistere le basi per una discreta amicizia.Il quartetto si rende protagonista di una prova vigorosa, non priva di sbavature ma onesta nel tributare i doverosi omaggi al sound forgiato da(la cover di “” parla chiaro),e compagnia sanguinolenta. La resa audio non convince sino in fondo, ma ci sarà modo di rimpiangerla amaramente di lì a poco…Il pubblico, sinora piuttosto distaccato -e sparuto-, accorda comunque sinceri applausi all’esibizione, perlopiù incentrata sugli estratti del full "" (2012). Esibizione gradevole, che scorre e si conclude senza particolari picchi, né positivi né negativi.Unasonora.Definirei così lo show degli, che da anni amo in modo viscerale a livello discografico ma che ammiro in sede live per la prima volta stasera.Che qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto si poteva evincere già dal, in cui il poverotentava (invano) di regolare basso e microfono.” sussurro nelle orecchie di mia moglie mentre i quattro musicisti fanno il loro ingresso ufficiale sul palco.La previsione, ahimè, si rivelerà solo parzialmente azzeccata… visto cheè stato un papocchio indistinguibile.Chitarra e basso seppelliti ed impastatissimi, voce intermittente, samples che sembravano provenire dallo scantinato del vicino… Onestamente difficile far peggio di così.L’esibizione, per quel che mi riguarda, non è giudicabile. Che i Nostri sappiano suonare, e anche bene, lo si intuisce giusto perché siamo a dieci centimetri di distanza dal palco, ma ciò che si diffonde dagli ampli è più simile ad un frullatore posseduto daiche non a musica metal.E così, preziosi distillati d’Apocalisse come “”, “”, “” o “” finiscono per annegare in un putrescente acquitrino sonico. Nemmeno gli estratti dal nuovissimo”, ossia le strepitose “” e “”, si salvano dal pantano.Lati positivi?Senz’altro l’attitudine die soci, che in barba alle avversità non si abbattono né si risparmiano, portando a termine il set e addirittura, dietro richiesta dell’encomiabile pubblico pagante, concedendo anche un bis (“”). Professionisti veri.Onde non apparire eccessivamente snob o disfattista sottolineo che, nonostante tutto, mi sono divertito. Al tempo stesso, spero di saggiare nuovamente le doti live deglicon suoni più adeguati.A risentirci.Report diFoto di