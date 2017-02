Nel 2013-2014 glihanno consolidato il loro ‘status’ come band dei record dopo diversi sold-out nei palazzetti in Gran Bretagna e in Europa (inclusi quelli alla Wembley Arena di Londra, alla Hartwall Arena di Helsinki e al Mediolanum Forum di Milano) e molteplici apparizioni in festival importantissimi come il Germany’s Rock am Ring, il Rock im Park e il Download Festival 2014.Ora la band è pronta ad annunciare le nuove date del loro tour che partirà da Dublino alla 3 Arena il prossimo 6 gennaio e a cui faranno seguito sette date in Gran Bretagna (inclusa una data alla O2 Arena di Londra), prima di toccare la maggior parte delle città europee.Tra le nuove date è prevista una tappa in Italia ald’Assago a Milano il prossimo 21 febbraio 2017. I biglietti saranno in vendita su www.livenation.it www.ticketone.it a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 31 agosto 2016.Come special guest in tutte le date del tour ci saranno i, mentre gliapriranno le date in Gran Bretagna e gliquelle nel resto d’Europa.Calendario 2017: