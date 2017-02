Ci risiamo, come già era accaduto in occasione del concerto degli Amon Amarth, si ripete la situazione in cui una band storica è invitata come guest ad una show in cui avrebbe potuto e dovuto tranquillamente essere Headliner.Se all'Alcatraz sono stati i Testament ad aprire per gli Amon Amarth, dando un "calcio" al blasone dei califoniani, in questa occasione la scelta è sembrata addirittura “irrispettosa” nei confronti deglichiamati ad aprire per gli svedesiPer carità non si tratta di una critica nei confronti delle due band svedesi sopracitate, che probabilmente non sono loro a scegliere gli special guest, e che altrettanto probabilmente in unavrebbero pagato di tasca loro per assistere ad un concerto dei loro ospiti.Ma tant'è, ringraziamo comunque chi organizza gli eventi, per riuscire a portare sul palco band storiche e blasonate, anche se con meno spazio a disposizione per le loro setlist.E in tutto ciò intanto succede anche che iottima bandpropone il suo power metal sinfonico, mettendosi in bella mostra davanti al pubblico delproponendo pezzi tratti dai loro due album.Avevo già avuto modo di assistere ad un loro show all'Estragon di Bologna qualche anni fa, e ricordo che in quella circostanza non rimasi particolarmente impressionato dalla prova dei, se non per i loroQuesta volta invece devo riconoscere che i giovani svedesi, sono stati autori di un'ottima performance, che durante i 45 minuti a loro disposizione hanno proposto sei brani il cui apice è stato senza alcun dubbio la sequenzaBand nel complesso simpatica, che si diverte e che mette di buon umore, tanta scenografia, ma non solo, la qualità della loro proposta musicale comincia a far presa sul pubblico, non mi stupirei di vederli molto presto calcare il palco come headliner.Battle of Arcane MightTo the StarsRiders of the DawnFlight of the Sapphire DragonGates of GloryThe Power of the Ancient Force14 album, attivi dagli anni 70, questi sono gli. Seppur con svariati cambi di line up e membri storici che ormai non fanno più parte della band,su tutti (già presente tra l'altro il 13 dicembre scorso sempre al live club con la sua band protagonista di uno show devastante, nonostante in quel data si era registrata una scarsa affluenza di pubblico)Il nome è sempre il nome, come la maglia di una squadra di calcio, possono cambiare gli interpreti, ma il "blasone" resterà sempre, e di conseguenza glisono e saranno sempre gli, una band la cui attitudine Metal non è mai cambiata nel corso degli anni, e che anzi, sul placo sono capaci di sfoderare prestazioni di altissimo livello. Solitamente la massima affluenza si tocca solo in prossimità del concerto degli headliner, questa volta invece è successo qualcosa di diverso dal solito, ilè gremito in ogni ordine di posto già durante l’esibizione dei, a testimonianza del fatto che molta gente è qui questa sera, soprattutto per la band tedesca.Non appenae i suoi salgano sul palco, la sensazione è di “dominio” assoluto!Gliin una sola ora di concerto demoliscono letteralmente il, dettato la loro legge, fatta di riff e assoli, come nella migliore tradizione di un heavy Metal sanguigno e diretto, che affonda le proprie radici negli anni 80. L’apice della serata, e non solo di questo concerto, si raggiunge con le prime note di, brano che non ha bisogno di alcuna presentazione, che l’intera sala canta dall’inizio alla fina a squarciagola, intonando cori anche durante il maestoso “solo guitar” di. I due pezzi conclusivinon sono certo da meno, e quando si accendono le luci , rimane quella sensazione che senza gli, questa sera difficilmente si sarebbe raggiunto il pienone!StampedeStalingradRestless and WildLondon LeatherboysFinal JourneyPrincess of the DawnFast as a SharkMetal HeartTeutonic TerrorBalls to the WallOre 22:00 ha il via la “guerra lampo” targataIl cambio palco è molto più complesso, in quanto c'è da preparare il “campo di battaglia”, nel vero senso del termine. Addetti in completa tenuta militare perlustrano il palco, con “metal detector” alla ricerca di mine antiuomo, non appena ricevono l'ordine di abbandonare la scena, rivolgono un doveroso saluto militare al pubblico ormai in fibrillazione.Le note disono il segnale che la battaglia sta per avere inizio.Si accendono le luci e la scena risulta subito imponente, un Panzer domina il palcoscenico, dietro i cannoni dell’imponente carro armato, troviamo una fila di luci al neon che illumina l'intero palcoscenico, dietro le quali fa capolino un enorme drappo col logo della band Isono una macchina da guerra, i loro show rasentano sempre la perfezione!I nostri soldati, con tanto di pantaloni mimetici sfoderano subito le loro armi migliori, aprendo con un trittico micidiale:Breve pausa per rifiatare ed ecco il primo siparietto fra il nuovo “arruolato”il quale dichiarandosi grande vichingo svedese, introduce la devastanteSegue la distruttiva:e soprattuttoed è apoteosi in sala! Si prosegue fino ad arrivare aun attacco frontale mirato e distruttivo senza dare scampo in perfetto stile! Altro momento di rilievo è statain versione acustica,Siamo ormai giunti in dirittura d’arrivo, ma c’è ancora tempo per la pirotecnicacon la quale ci salutano, ma ovviamente nessuno ci crede!Ed infatti dopo pochi minuti riecco la nostra truppa in pantaloni camouflage, impadronirsi nuovamente del palcoscenico, l’offensiva finale è affidata aE' la conclusione di una grande serata di Musica, in cui tre band hanno offerto ognuna a suo modo, prestazioni di pregevole fattura! volendo trovare una nota negativa, per gli headliner avrebbero forse potuto inserire nella set liste la coinvolgente, peccato, la mia aspettativa di sentire “finalmente” quest'ultima in sede live era notevole, sarà per la prossima occasione.Ghost DivisionSpartaBlood of BannockburnSwedish PagansThe Last StandCarolus RexUnion (Slopes of St. Benedict)The Lion From the NorthThe Lost BattalionFar from the FameThe Final Solution (Acoustic version)Resist and BiteNight WitchesWinged HussarsPrimo VictoriaShiroyamaTo Hell and Back