E’ in preparazione il loro decimo album, la cui uscita è prevista il 4 novembre prossimo. Dopo l’uscita del disco,intraprenderanno un tour che passerà in Italia per un’unica data a gennaio aldi Trezzo sull’Adda (MI). E’ previsto uno special guest che annunceremo appena possibile.Ecco di seguito i dettagli dello show:Apertura porte: ore 19.30Inizio concerti: ore 20.15Prezzo del biglietto in prevendita: €27,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €32,00Biglietti in vendita su ticketone.it a partire da adesso