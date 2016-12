Quando guardi un concerto come quello deglidi questa sera, c'è solo un commento che riassuma tutto: questi ragazzi sono “fottutamente" Rock n Roll!La band australiana è sbarcata nuovamente in Italia col loroatto a promuovere l’ultimo lavoro pubblicato pochi mesi fa da cui il tour prende il nome. Clicca qui per leggere la recensione diQuesta volta la location è, precisamente alche, complice un venerdì sera, la voglia di ascoltare del buon Rock n’ Roll, ha risposto in maniera entusiasta, registrando una massiccia affluenza di pubblico.Puntuali come un orologio svizzero, alle 22:15 sale sul palco la band capitanata dal carismatico, il pubblico in sala si infiamma, i nostri non stanno fermi un attimo,in particolare sembra indiavolato, fra assoli corse da una parte all'altra del palco, se mai ce ne fosse bisogno, dimostra ancora una volta di essere un frontman capace di divorare il palco!Bastano pochi secondi diper capire che il pubblico è caldissimo, che la band è in gran forma, e che siamo tutti pronti per una grande serata. Se ci fossero ancora dubbi sulla qualità deglicome "stelle promettenti dell'hard rock", il gruppo australiano li spazza via concerto dopo concerto.Autori di un’ottima prova, ero curioso di vederli nuovamente live, soprattutto dopo l’ultimo ottimo albume devo dire di aver trovato la band in forma smagliante! gran tiro, grandi suoni, grandi luci, e semplicemente ottime canzoni. Fa niente che su disco siano "delle ottime copie degli Ac/Dc", dal vivo il gruppo rende molto senza scimmiottare nessuno, tenendo il palco come dei veterani, riuscendo far “muovere” tutti.In scaletta troviamo praticamente il meglio del materiale prodotto fino ad oggi, con quattro brani tratti dal primo e dall’ultimo album, e due pezzi a testa rispettivamente da, Black Dog Barking, e No Guts. No Glory.La setlist come di consueto, non è lunghissima, solo 12 pezzi, senza troppi fronzoli e perdite di tempo in parole inutili, alla fine glisuoneranno per circa 90 minuti, senza un attimo di tregua.Si prosegue con altri due brani provenienti da album più datati,, mentreè il primo pezzo estrapolato dal nuovo album, cui seguiràGiunti quasi al giro di boa, glisparano in rapida sequenza tre cartucce "made" innell’ordine, l’adrenalinicae la title trackSi passa così, dae quasi senza renderci conto del tempo trascorso si è giunti in fondo alla scaletta.Il suono bitonale di una sirena antiaerea, è il segnale che lo spettacolo volge verso la conclusione, con gli ultimi due brani in programma,durante la quale viene "presentata" la band e la conclusiva” con la quale glisi congedano dal pubblico del Live Club.è stato capace di tenere il palco con una performance energetica, fiumi di birra, (in tutti i sensi) corse da una parte all’altra del palco, e ovviamente non può mancare la tipica camminata di Angus Young!Siamo al cospetto di un vero frontman, capace di divorare il palco, sono certo che in futuro sentiremo parlare molto spesso degliche è giusto ricordare, sono una band relativamente ancora molto giovane con soli quattro album alle spalle!Il rock and roll scorre forte dentro questi ragazzi.1.Ready to Rock2.Too Much, Too Young, Too Fast3.Chewin' the Fat4.Rivalry5.Girls in Black6.It's All for Rock 'n' Roll7.Down on You8.Breakin' Outta Hell9.No Way but the Hard Way10.Stand Up for Rock 'n' RollEncore:11.Live It Up12.Runnin' Wild