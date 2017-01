" è il titolo del nuovo album di, in uscita il prossimo. La band guidata dal geniale e carismaticoha già programmato il tour europeo che farà tappa in Italia per un'unica data aldi Trezzo a. In apertura due importanti special guest:Ecco di seguito i dettagli della data:Prezzo del biglietto in prevendita: €27,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €32,00Biglietti in vendita su ticketone.it a partire da venerdì 8 luglioEvento Facebook: