Appuntamento imperdibile aldi Trezzo per tutti gli appassionati di un genere che definire semplicemente progressive è fin troppo riduttivo: il leggendarioporta in Italia il suo nuovo album "" accompagnato da, due rivelazioni del panorama metal che meritano senza dubbio una posizione rilevante sulla scena odierna.Il numero di presenti è alto già prima dell'apertura dei cancelli, chiaro segno di un certo livello di impazienza che fortunatamente non viene incrementato più del necessario perché l'attesa, una volta dentro alla venue milanese, è breve. Puntuali, alle 19:30 ifanno il loro ingresso con "", prima traccia dell'album "", che fa assaporare le particolarissime sonorità della band e della voce in perfetta forma di. Nessuno si preoccupa del look e della scenografia minimale perché il talento dei norvegesi soprassiede tutto il resto. Le ritmiche nevrotiche di "" scuotono il pubblico decisamente compiaciuto e sono il primo assaggio dell'originalità di "", ultimo lavoro del quartetto norvegese che occuperà il resto della setlist. La grandissima qualità dei suoni fa risaltare tutte le finezze che si sentono sul disco e "" è sicuramente uno dei momenti migliori della serata. Ma iraggiungono l'apice su "", un brano surreale che ipnotizza e martella il pubblico con il suo incessante ostinato e "" doveregala un growl magistrale e le ritmiche da infarto sono eseguite senza sbavature non lasciando spazio alla minima critica. "" è il brano conclusivo della straordinaria esibizione deiche si dimostrano una band tanto giovane quanto promettente di cui si parlerà sicuramente molto in futuro.L'atmosfera è calda e il cambio palco velocissimo. Neanche quindici minuti di attesa eintroduce al pianoforte "". L'imprevedibile brano d'apertura viene accolto dai presenti con un boato e sprigiona subito tutta la potenza e l'energia di cui sono capaci iL'impatto sonoro è violento ma perfettamente equilibrato e i funambolici riff si mischiano al growl die ai colpi schizofrenici di batteria con notevole precisione. La durata del brano consente di assimilare tutto ciò che contraddistingue la proposta degli americani che impongono con prepotenza delle sonorità che non discriminano nessun genere e che spaziano dal metal estremo al prog rock più classico." è il primo brano proposto dal recente "" che consente di apprezzare il lato più melodico e sperimentale della band. L'ascolto diventa più lineare e sicuramente più accessibile alle orecchie dei meno abituati alle soluzioni contorte che però non tardano a ritornare. Con "" e "", accoppiata vincente estratta da "" icontinuano ad esibire tutta la tecnica e le enormi doti creative di cui dispongono scuotendo nuovamente il pubblico con il loro frullato di note, tempi dispari e deliranti variazioni stilistiche." e "" riprendono poi le sonorità di "" e concludono la strabiliante performance della band con grandissima eleganza.È molto difficile riuscire a mettere in secondo piano due band eccezionali come, ma il curriculum dicon ben 25 album alle spalle a soli 44 anni, è impressionante ed è il motivo per cui è lui la vera star della serata.La sala del Live è ormai piena e l'attesa si fa frustrante, ma finalmente alle 21:30 le luci si spengono e il musicista canadese fa il suo ingresso insieme alla sua crew." apre le danze e investe la folla con un'esplosione sonora che accende gli animi del pubblico.emana un'aura di energia fuori dal comune e la sua voce scavalca un muro sonoro che non viene mai abbassato durante i brani successivi: "", la stupenda "" e "". L'epica "" precede un divertente sipario nel qualedichiara di aver perso i capelli ma non il suo spirito da metalhead e imbraccia la sua bellissima chitarra a sette corde per suonare "", "" e l'incredibile "", brani che mettono in luce le atmosfere più cupe e le sonorità più pesanti del musicista canadese.Seguono "", "" e "" che concludono la scaletta prima del bis affidato ad una bellissima versione acustica di "" durante la qualemostra tutto l'affetto e la gratitudine verso il pubblico e ad "", gran finale che chiude col botto una scaletta senza debolezze che lascia un grandissimo senso di sazietà e un ricordo indelebile di uno spettacolo che va oltre la mera esecuzione di musica dal vivo.