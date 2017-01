presentano:, data unica in Italia il prossimo 7 febbraio 2017, Milano, Via Valtellina 25.A distanza di due anni tornano in Italia gliper presentare "" prodotto da(Descendents, Black Flag) e(Rise Against, NOFX) e distribuito in Europa da. La band sarà accompagnata da Very Special Guests che verranno annunciati a breve.La band ha recentemente presentato il nuovo video "" che ha ottenuto oltre 4 milioni di visualizzazioni su YOUTUBE in meno di un mese.Il mese scorso inoltre glihanno vinto il prestigioso premioaiSin dalla loro formazione nel 2003, ad Ocala, in Florida, glisono cresciuti da piccola band a fenomeno mondiale, arrivando al No.1 di, vendendo oltre un milione di copie e collezionando più di 500 milioni di visualizzazioni su YOUTUBE.Nel corso della loro carriera la band ha fatto tour sold out in tutti i continenti, ricevendo due dischi d'oro e un disco d' argento in UK.Dopo un tour intensivo dei principali Festival Europei la band ha concluso il tour mondiale del 2015 a Summerfest di Milwaukee con una performance sul main stage al fianco di Linkin Park, prima di essere nominati comeagli, mentre nel 2016, ricominciato il tour negli Stati Uniti, partecipano al 10 ° anniversario di Rock On The Range a Columbus, Ohio, prima di prepararsi al tour in compagnia di Blink 182, con inizio il prossimo 21 luglio!Glipubblicheranno il loro nuovo albumil 19 agosto attraversoVideo Ufficiali:Biglietti saranno disponibili su i canalidalle ore 10 di Venerdì 8 Luglio 2016Prevendite autorizzate: Ticket One Website: adtr.com Facebook: www.facebook.com/adtr/ YouTube: www.youtube.com/channel/UCycDQgnBrm6VCI-Q_DxrK6g Per informazioni