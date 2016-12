Quando la classe non si smentisce… lo show deidel 14 Dicembre al Live Club di Trezzo ci ha fatto fare un salto nel passato non solo per la presenza di brani classici ( e ce n’è sono stati davvero tanti ) ma anche perche’ è stata l’ennesima conferma che senza questi “vecchietti del Metal” la nostra musica preferita è senza futuro. Anacronistico? No, realistico. Non posso, non voglio pensare che il futuro del Metal sia in mano a gente come Sabaton, Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon & C., non finchè ci sono pezzi comeche ancora invitano i giovani a fare headbanging e a muovere il piedino a noi piu’ anzianotti. Non finchè, come lo stesso Biff Byford ha fatto notare dal palco, nell’audience (“” ha ripetuto più volte) ci saranno 3 generazioni di metallari, quelli giovani, quelle nel mezzo e i vecchietti; e difatti ha fatto una strana e piacevole impressione vedere attempati signori col chiodo braccio a braccio con giovincelli dalle lunghe chiome in perenne movimento.Ottima la prova del gruppo di supporto, gli italianissimidi Gorizia fautori di un power-metal tecnico e potente freschi del nuovo album “, ma ovviamente il Live Club stasera era sold out per la leggenda della NWOBHM.Alle 21.55 in punto, si spengono le luci e sulle note di “It’s A Long Way To The Top If You Wanna RnR” degli Ac Dc, lo show inizia con la title-track dell’ultimo album. Il palco è piccolo ma l’atmosfera è calda, carica e tra luci e fumi arrivano senza respiro “”. Il pubblico dimostra di apprezzare e bene hanno fatto i Sassoni a rispolverare la vecchia “tratta da Denim And Leather, che si è alternata con pezzi piu’ recenti quali “e "”, un mix fra passato e presente che ha caratterizzato tutto lo show anche se inevitabilmente la parte del leone l’hanno fatta le canzoni classiche, quelle che i fans volevano sentire . Biff era in grandissima forma, ha parlato col pubblico, lo ha ringraziato per la calda accoglienza, ha fatto battute, ha indossato una felpa lanciata da un ragazzo mentre ha cantato “”, ha appeso alla batteria uno striscione tricolore col logo del gruppo arrivato dal pubblico, ha reso omaggio alla band di supporto ( e idealmente a tutte le giovani bands ) prima di intonare “” ma soprattutto ha mostrato di avere un’ugola ancora potentissima! Ma tutto il gruppo è stato coeso, preciso con il bassista.che ha sostituito all’ultimo momento Nibbs Carter assente per motivi famigliari, eseguendo cavalli di battaglia senza tempo, la velocissima “””, le lente e potenti “” e “” , i riff assassini di “e “”.Un ricordo all’amico di sempre, il compianto, qui omaggiato con una versione al fulmicotone di “” cantata all’unisono dai presenti che hanno gridato “!”, quasi commovente.Peccato che lo spettacolo sia finito, peccato che iabbiano sulle spalle 37 primavere, peccato che le luci del palco si siano spente inesorabilmente alle 23.30, ma grazie lo stesso ragazzi, grazie per esserci e per portare ancora alta la bandiera del Metal !SETLIST:Battering RamHeavy Metal ThunderSacrificeSolid Ball Of RockNever SurrenderChasing The BulletStand Up And Be CountedThe Devil's FootstepStrong Arm Of The LawPower And The GloryThe Eagle Has Landed20.000 FeetQueen Of HeartsDallas 1 P.M.Ace Of Spades (Motorhead cover)Wheels Of SteelLet Me Feel Your Power747 Strangers In The NightCrusadersDenim and LeatherPrincess Of the Night