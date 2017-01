Dopo il grande successo della data romana assieme a Nightwish lo scorso giugno, EPICA tornano in Italia per un’unica data italiana accompagnati da POWERWOLF. Per EPICA sarà il tour del nuovo album dal titolo “The Holographic Principle” la cui uscita è prevista per il 30 settembre (Nuclear Blast/Warner) e c’è grande attesa da parte dei fans della band olandese. L’imperdibile show è previsto per il 18 gennaio al Live CLub di Trezzo sull’Adda (Milano).Ecco di seguito i dettagli dello showEPICA+POWERWOLF18.01 TREZZO SULL’ADDA (MI), Live ClubPrezzo del biglietto in prevendita: €30,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00