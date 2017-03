E poco importa se alla fine gli unici a mantenere in pieno questa “promessa” è stata la band di Essen.Ma andiamo con ordine, questa sera sul palco del, si sono alternate ben quattro band, ad aprire per gli headliner, c’erano gli, seguiti successivamente dagli svedesie dagli attesissimiQuattro band che propongono generi molto diversi fra loro, pur restando in un ambito “estremo”, che ad ogni modo hanno saputo intrattenere il pubblico del Live Club, presente già numeroso all’apertura dei cancelli.Come detto, ad aprire le danze ci pensano gli, band belga, dal tiro davvero micidiale, il pubblico presente in sala, mostra di apprezzare la musica proposta dal combo di Beveren, e la band spara i propri pezzi, basati su un potentissimo death metal al massimo della potenza, supportato da una scenografia da fil “horror-splatter”Una manciata di brani per gli Aborted, prima di scendere dal palco dopo una prestazione convincente ed ecco arrivare il momento degli svedesiUn breve check da parte dello staff conduce rapidamente all'esibizione dei ragazzi di Helsinborg, il pubblico acclama a gran voce gli artisti, intanto il locale va via via riempirsi sempre di più.ed i suoi entrano in scena con, primo brano della serata estratto dall'omonimo disco. La formazione svedese risulta in piena sintonia sia al suo interno che col pubblico, con cui interagisce molto spesso durante lo show.Vedremo un numero di pezzi provenienti da tutta la carriera del gruppo, includendo,inizia a far scatenare a dovere segue la già citata, anche, senza dimenticarsi di, eLa performance scorre tra un headbanging e l'altro enon si risparmia dall'incitare il pubblico al pogo, cosa che accade con successo duranteLa serata si conclude con, cui seguono i ringraziamenti della band.The Ride MajesticNerveRise Above the SentimentBastard ChainThe Living Infinite ITwo Lives Worth of ReckoningLate for the Kill, Early for the SlaughterStabbing the DramaGli addetti ai lavori si adoperano per preparare in fretta la nuova strumentazione, ed ecco che alle 21 esatte, si spengono le luci ed isalgono sul palco delsulle note di, cui seguirono, generando subito un grande mosh di fronte al palco.La band carioca rincara la dose proponendo la massicciaIl combo brasiliano mostra un grande affiatamento; in particolare citiamo il gigantesco singer di colore, che oltre a vantare una presenza scenica impressionante, si prodiga in una performance vocale di alto livello, forte di una tonalità potente e interpretativa.Lo spettacolo continua inesorabile ed ecco arrivare un terzetto di brani che fanno esplodere di felicità il pubblico:e l’intramontabileeseguite in fila, mentre spetta adare il colpo di grazia finale.I Am The EnemyPhantom SelfChokeDesperate CryAletheaSworn OathInner SelfResistant ParasitesRefuse/ResistAriseRatamahattaRoots Bloody RootsEd eccoci giunti all’atto conclusivo di questa serata che vede di ora scena gli headlinerLa setlist è stata a dir poco distruttiva! novanta minuti di caro buon vecchio, pezzi immortali degli anni d'oro, ben mescolati con le canzoni più recenti tratte dal lungo repertorio della band.Giochi di luci, fumo che invade il palco da ogni angolo accompagnano l'ingresso sul palco di& compagni sulle note di, mentredà il via alla serata devastante seguita dalla doppiettache scatena l’headbanging.La scaletta prosegue e si arriva ad altri due brani micidialie soprattuttointanto il pubblico nelle prime file è ormai incontenibile, non credo di aver mai visto così tantiin appena cinque canzoni, e come se non bastasse arrivabissata dalla bellissima, tratta dall’ultimo lavoro della bandCon un salto temporale di ben dodici anni si giunge acui segue una violentissimaLa band è davvero carica;ce la sta mettendo tutta per rendere al meglio e si vede davvero, supportato da unin serata di grazia; e che dire disono solo alcuni dei brani presenti in questa lunghissima scaletta composta da ben 21 canzoni.Il pubblico ormai in delirio è partecipe e felice di essere presente, ed ogni brano, dal più vecchio al più recente, è cantato a memoria da chiunque non sia impegnato a pogare.è l’ultimo pezzo prima del consueto, che prende il via conpescata dal remotissimo omonimo album datato 2001Grande è la gioia da parte della venue quando viene annunciata, ed il mosh violento continua sulle note di, prima che, faccia letteralmente esplodere ilNight of Violence era stata “promessa” è night of Violence è stata!Choir of the Damned Hordes of ChaosPhobiaSatan Is RealGods of ViolencePeople of the LieTotal Death Mars MantraPhantom AntichristFallen BrotherEnemy of GodFrom Flood into FireApocalypticon World War NowHail to the Hordes Extreme AggressionCivilization CollapseViolent RevolutionFlag of HateUnder the GuillotinePleasure to Kill