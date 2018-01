Ad accogliermi, nell'area, una quantità spropositata di gente, auto parcheggiate lungo i fossi, nelle rotonde, a lato della strada, una fila alla cassa che una volta esaurita è già ora di farsi nuovamente la barba.Scopro che all'esposizione sono stati aggregati anche elettronica, concorsi di cosplay, fumetti, videogiochi, battaglie di robot... ed ecco spiegate le numerose presenze. Facendomi largo tra bidoni del pattume travestiti da Sailor Moon, caldaie in età puberale mascherate da principesse-guerriere e uomini di cartapesta che nemmeno gli Emperor di Anthems, raggiungo il padiglione espositivo i cui corridoi sono stipati e, tra me e me, penso sia un buon segnale, che potrebbe tradursi in numerosi espositori ben forniti.Non proprio.Prima verità raccolta parlando con un signore al primissimo banchetto dei dischi: "". Mi fermo poi a curiosare poco più in là avendo visto un vinile degli Hellion (che verrà poi a casa con me) e, chiedendo allo standista come va la giornata, mi risponde: "" -gli chiedo poi se pensa sia un bene o un male - "". Domando allora quale potrebbe essere una soluzione e mi risponde "".Interessante, da rifletterci su.Proseguo il mio cammino nel padiglione e, fermandomi davanti ad una grande distesa di CD con su scritto "", ne approfitto per cercare alcuni degli album nella mia lista e chiedere al signore di mezz'età con capelli lunghi segnati dal tempo se il CD è davvero morto ed il futuro sia il passato, ovvero il vinile. Mi risponde "". Gli chiedo se sia quindi una questione di prezzo e mi risponde "". Faccio ancora qualche passo e mi fermo allo stand di due signori sulla cinquantina che vendono prevalentemente rock '70/'80 ad uno di loro chiedo, essendo un genere diverso da quello per cui vivo, un parere sulle vendite del loro settore e mi risponde "-riferendosi ai seventies-". Domando se vede un ricambio generazionale e mi dice "". Mi chiedo se alcuni lo comprino come feticcio "". Non penso siano questi i clienti abituali e, per fortuna, continua "". Domandando anche in questa occasione se il formato CD sia ancora gettonato, la risposta è "".Mentre la mia borsina conta un CD e un vinile, continuo la mia esplorazione e vedo standisti che già prima dell'orario di chiusura (le 18,00) raccolgono le loro scatole ed impilano il loro materiale. Sentendoli parlare tra di loro, risulta evidente come la giornata, nonostante le numerosissime presenze, non sia stata particolarmente produttiva ed i motivi lamentati sono gli stessi riportati qualche riga sopra.Mi fermo poi un attimo a fianco di un ragazzo, di poco più di vent'anni, che sta passando in rassegna vinili funk e soul e, trovandolo insolito, chiedo se sia un appassionato e lui mi risponde "". Chiedendo poi come abbia cominciato, mi dice "". Gli chiedo allora se preferisce gli MP3, se ascolta questa musica suo se predilige il supporto fisico e mi risponde subito "". A questo punto, vedendoci chiacchierare, si unisce il proprietario dello stand, un ragazzo sulla quarantina, che aggiunge "-indicando me ed il mio chiodo-".Si aggrega un altro espositore vicino che sente il bisogno di dire la sua "". Visto che sembra disposto a partecipare alla chiacchierata, gli ricordo che una volta i negozi erano anche punto di aggregazione, luoghi in cui si comprava ma ci si vedeva tra ascoltatori dello stesso genere. Lui mi interrompe dicendo "".Mi fermo poi al banchetto dellae, visto il poco tempo a disposizione (l'orario di chiusura incombe) elenco a Corrado (boss dell'etichetta) alcuni dischi che sto cercando, mentre lo speaker minaccia di togliere la corrente agli stand ed invita, in modo molto sottile, la gente ad uscire.Lui si stupisce un po' delle mie richieste visto che tante sono cose datate e fuori catalogo, ma si dimostra disponibilissimo e mi invita ad inviargli una mail per vedere se in magazzino ha qualche titolo tra quelli richiesti. Gentilissimo, molti altri espositori, invece, si limitano a buttare lì un "vieni alla prossima fiera che porto più roba". Anche questo, per un appassionato, fa la differenza.Ormai le guardie armate della fiera si fanno sempre più pressanti verso gli ultimi irriducibili e io mi incammino verso l'uscita con la mia borsina semivuota ma con diverse risposte che cercavo che, seppur incomplete e basate su un campione esiguo, disegnano per sommi capi il panorama musicale attuale.Insomma, se si devono cacciare più di 20 sacchi, la scelta ricade su un prodotto più gratificante, materiale, e che va nella direzione opposta dell'immaterialità degli MP3. Il Compact Disc, se a prezzo interessante, funziona ancora anche perché l'appassionato è spesso collezionista o comunque ci tiene ad avere su una mensola o su uno scaffale la propria musica, ma l'LP è in cima alle preferenze. In tutto questo, le fiere del disco cercano di sopravvivere "aggregandosi" ad altre manifestazioni con alterna felicità degli espositori, mentre gli appassionati... beh, quelli ci sono sempre, irriducibili, ai quali fortunatamente si aggiunge qualche giovane attratto dalla buona musica e qualche consumatore casuale che fa comunque numero anche se compra dischi quasi per arredamento.Molta, molta individualità e poco senso di appartenenza, di condivisione, eccetto per alcuni generi specifici. Di questa clamorosa rinascita del vinile, così sbandierata, non vedo però -almeno per i piccoli venditori/distributori- una ragione tale per cui essere ottimisti, almeno, così ottimisti da mettere in piedi nuove attività, semmai è un modo per vendere qualcosa in più, per fare arrivare un po' d'ossigeno.Mentre un ragazzo vestito da mucca cerca di recuperare la sua auto scivolata dentro un fosso, faccio lo slalom tra il traffico della zona fieristica cercando di tornare a casa. Ho nella testa qualche risposta in più -sebbene alcune siano scontate- e la certezza di tre CD e un LP da aggiungere alla mia collezione. Sì, mai come in questi tempi c'è bisogno di una sicurezza da possedere, da toccare con mano e da vivere, perché di incertezze e momenti effimeri, è piena la vita.