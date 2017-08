Act One

Act Two

Cosa spinge un uomo, poco più che trentenne, di razza bianca-caucasica, a istigare moglie e sorella ad assistere, nella capitale inglese, sotto a una pioggia torrenziale, ad agosto, al musical di? Le motivazioni dietro a una scelta così azzardata sono molteplici, e spaziano dalla sincera passione tramandata da papà e mamma per il “polpettone” americano alla fame insaziabile di West End del sottoscritto.Prima o poi doveva succedere.n si è avvicinato al teatro “puro” tante volte (ricordo solocon, uno che di musical qualcosa ne sa) e i fan del compositore aspettavano da anni unaincentrata sul repertorio di. Dopo una serie di performance a Manchester ecco allorasbarcare a Londra, per la precisione al, per una serie di date sold-out fino al 22 agosto prossimo venturo - teoricamente la data dell’ultima rappresentazione (già posticipata due volte per la grande richiesta di biglietti).Come per tutti i musical che si rispettino, anche in questo caso c’è una trama. Debolissima, ma c’è. Siamo a Obsidian - lo stessola accosta a una Manhattan post-apocalittica - nell’anno solare 2100. Il protagonista è- biker costretto a vivere sottoterra con la sua gang “The Lost” - che, per motivi non ben precisati, al raggiungimento dei 18 anni di età smette di invecchiare rimanendo giovane per sempre (lo stesso vale per i suoi compagni).è innamorato di(che è a un passo dalla maggiore età), figlia di, il tiranno di Obsidian. Inutile dire che il buon- che a sua volta ha dei problemi con la moglieche parteggia per la primogenita - cercherà in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote ai due novelli Romeo e Giulietta, combinando pure qualche pasticcio - su tutti l’assassinio involontario del migliore amico di, anch’egli innamorato del protagonista. L’intera vicenda si risolverà banalmente “a tarallucci e vino”, lasciando un bel po’ di questioni irrisolte (tanto per dirne una: mapoi invecchierà o no? Forse sì? Boh). Come è vero che chi va a vedere il musical dilo fa per ascoltare le canzoni di. E lì, signori, sono lacrime vere.Dal punto di vista scenografico l’impatto è notevole. La prima cosa che balza all’occhio, oltre al palco piccolo che però sembrerà enorme grazie a una regia davvero intelligente, è l’imponente sistema audio che avvolge l’intero teatro, dettaglio che fa da subito pensare più a un concerto rock “tout-court” che a un musical. La resa audio della band live è “buona tendente all’ottimo” (in alcuni punti avrei sentito il bisogno di più batteria, ma pace) e i cantanti sono davvero tutti al top della forma, in particolare- interpretato da- che ha l’aspetto e le movenze die un timbro potente e preciso che rievocasenza scimmiottarlo. E poi proiezioni, cameraman sul palco, acqua, fuoco, fiamme, sangue, sesso, pipistrelli volanti, auto, moto, insomma, una cosa che più tamarra non si può (e cos’altro ci si poteva aspettare da un musical di?). Ma a stravincere su tutto sono le canzoni. Più le ascoltavo più mi ripetevo “ma quante cavolo di belle canzoni ha scritto?”. Prendete tutto, qualcosa del secondo e del terzo volume, l’immortale(originariamente interpretata dae Cher), un brano del recentee due canzoni nuove - e francamente modeste - del buone avrete quanto di meglio un fan del cantante possa desiderare. Se proprio devo azzardare una critica ho trovato il secondo atto un po’ troppo “strappa-mutande”, ma vuol dire cercare il pelo nell’uovo a tutti i costi, anche a giudicare dalle reazioni entusiastiche del pubblico presenteIl rock così come lo conosciamo non sarà più il genere musicale più ascoltato al mondo, ma l’impressione che ho avuto aldi Londra, con tanto di “standing ovation” conclusiva, è stata diametralmente opposta. Lunga vita ae a