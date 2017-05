- all'anagrate Jeffrey John Hanneman (Oakland, 31 gennaio 1964 – Los Angeles, 2 maggio 2013) ci ha lasciato 4 anni fa.Ricordo ancora lo shock che colpì un pò tutti noi, non solo per la drammaticità della notizia in sè, ma anche perchè con Jeff se ne andava uno dei fondatori dei leggendari, band tra le fondatrici del filone delIl biondo chitarrista è stato nella band fino al 2011, anno in cui contrasse la,dovuta al morso di un ragno, che lo costrinse ad una lunga degenza in ospedale aggravata dalla cirrosi epatica di cui già soffriva da anniNel gruppo sarebbe stato sostituito da Gary Holt, degli Exodus, tutt'ora nella line-up ufficialeVogliamo qui ricordare brevemente ma intensamente il grande musicista che contribuì a creare il sound degli Slayer con il suo stile chitarristico inconfondibile, con una selezione di clips nei quali è evidente il suo contributoR.I.P. Jeff