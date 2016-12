Luca

Quando ascolto la sua musica e lo vedo è come incontrare un vecchio amico che non vedi da tanto. Ascolto gli Hypocrisy dal 1996, i Pain dal 1997. Anche solo il fatto che ogni volta si ricordi cose passate da anni come il meet and greet del 2008 prima del concerto dei Nightwish, dove abbiamo parlato e fatto foto, fa sempre piacere.

Vince

Mi è piaciuto molto partecipare a questo meet and greet! E’ stato uno scambio molto divertente e lui è una persona assolutamente accessibile, simpatica e disponibile. E' stata un’esperienza molto positiva e abbiamo parlato di tutto…un’esperienza di cui ringraziarvi!

Lo scorsolo staff di Metal.it, in collaborazione con, ha permesso ad alcuni fortunati lettori di prendere parte ad un meet and greet esclusivo con Peter Tagtgren, storico frontman di. L'incontro, volto per incontrare sì questo fantastico artista, ha permesso ai due partecipanti di scoprire in anteprima qualcosa in merito a "", nuovo album del mastermind svedese e altresì ha offerto la possibilità di poter entrare più in contatto con un musicista considerato poliedrico, versatile e molto dedito al proprio lavoro di cantante, musicista, artista e produttore.Di seguito, gli scatti realizzati daPer arricchire di più questa grandissima possibilità concessaci, abbiamo voluto chiedere ai diretti interessati,, un'impressione a caldo su questo tanto atteso incontro.