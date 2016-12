Tutto è partito da una domanda (che per la cronaca ha formulato Arianna, mannaggia a lei): si può condensare un movimento musicale e artistico che ci accompagna da quasi 50 anni in una manciata di canzoni? Difficile…



Ma ci si può provare.



Immaginiamo di concentrare le nostre orecchie per un mese (28 giorni, i festivi non sono considerati tali in quanto il vero progster si impegna 24 ore su 24), ascoltando una canzone al dì senza esagerare (il prog, si sa, non è proprio musica “ad alta digeribilità”) e alla fine avremo una panoramica incompleta, limitata, insoddisfacente, ma comunque utile per farci un’idea dell’evoluzione di uno dei generi più apprezzati di sempre, in particolare dal pubblico italiano.



Ci tengo a precisare che questa rubrica non si intitola “Tutto il Prog Minuto per Minuto”, si tratta di "proposte d'ascolto", per cui perdonate sin d’ora eventuali e inevitabili omissioni (già immagino le vostre facce indignate nel constatare la mancanza di questa o quella band): solo per i sottogeneri (e.g., Scuola di Canterbury, Krautrock, Zeuhl) servirebbero altri dieci articoli…



Ogni settimana verrà dedicata a un’ipotetica decade (la “banale” suddivisione Settanta, Ottanta, Novanta, Duemila) con alcuni aneddoti, pensieri personali, valutazioni totalmente soggettive e discutibili ma vagamente giustificate e chi più ne ha più ne metta.



Ho cercato di scrivere il meno possibile per lasciare spazio alla musica, spero che questo impegno venga apprezzato.



Confidando in tantissime vostre critiche, vi auguro buona lettura e soprattutto buon ascolto!

Capitolo 4: Contaminazioni Infinite

Pain Of Salvation – Beyond The Pale

(dall’album “Remedy Lane”, InsideOut Music, 2002)

Transatlantic – Duel With The Devil

(dall’album “Bridge Across Forever”, InsideOut Music, 2001)

Porcupine Tree – The Sound Of Muzak

(dall’album “In Absentia”, LAVA, 2002)

Tool – Vicarious

(dall’album “10.000 Days”, Volcano, 2006)

The Mars Volta – Inertiatic ESP

(dall’album “De-Loused In The Comatorium”, Universal, 2003)

Mastodon – The Czar

(dall’album “Crack The Skye”, Reprise Records, 2009)

Opeth – Ghost Of Perdition

(dall’album “Ghost Reveries”, Roadrunner, 2005)

C’è chi la pensa diversamente ma a mio avviso è all’alba del nuovo millennio che il progressive esce di fatto dall’universo underground per diventare “di massa” (lo so, è un brutto termine) a tutti gli effetti. Questo ha alcuni aspetti negativi (molte band, non faccio nomi, si “adagiano sugli allori” di un sound consolidato che non subirà mai più variazioni, in controtendenza con il “vero” spirito progressivo) ma tanti altri lati positivi.Nella scena vengono definitivamente meno i “tabù”: le maglie di cosa sia prog e cosa non lo sia si allargano sensibilmente, in un’epoca in cui qualsiasi tipo di ibridazione è concesso e possibile. Trovare le cause non è facile (uno sviluppo tecnologico senza precedenti che ha portato il “do-it-yourself” a livelli professionali? un accesso alle “fonti” sempre più rapido e immediato? un mercato discografico in profonda crisi governato dalla cosiddetta “coda lunga”?) e forse neanche così importante: ciò che conta è che dal 2000 in poi fare prog è diventato un po’ più facile per tutti…Dopo un decennio di strapotere americano, lo scettro progressivo ritorna in Europa grazie a band come gli svedesi: la chiusura diè uno dei tanti esempi di equilibrio invidiabile fra le tante influenze (metal, prog rock, musica cantautorale, colta) che questa formazione ha saputo costruire negli anni.Nati come, i, nonostante i pochi album all’attivo, riescono a sfondare rielaborando e attualizzando un sound dimenticato da anni che ha nei Genesis e negli Yes i suoi principali riferimenti: la proposta della band è caratterizzata da lunghi(ssimi) brani con ampi spazi strumentali chiaramente ispirati agli anni d’oro del genere.degli esordi (quelli della decade precedente) sono “uno dei tanti” progetti musicali di, genietto del prog ma non solo che, stregato dalla ruvidità degli svedesi Opeth, decide di incorporare degli elementi heavy nel sound più etereo e rarefatto della sua band:entra di diritto tra le 10 hit progressive più influenti del decennio 2000-2010.Il prog si tinge di alternative o l’alternative si tinge di prog? Boh, fatto sta che in questa ipotetica classifica sarebbe stato difficile giustificare l’assenza dei, tanto chiacchierati quanto indubbiamente dotati e talentuosi nella loro originalissima proposta fatta di grunge, rock, e psichedelia “tout-court”.Nati come hard rock band alle porte del nuovo millennio, dopo alcuni avvicendamenti interni idanno sfogo alle proprie influenze jazz e psichedeliche affascinando, tra gli altri,dei Red Hot Chili Peppers che li vuole sul palco con lui ad aprire i concerti della band di Los Angeles: il sound, davvero indescrivibile, è contaminazione allo stato puro, guidato dall’ugola penetrante die dai riff elettrici dihanno nel loro essere progressivi senza volerlo uno dei motivi di maggior interesse:è l’evoluzione naturale della formula di, filtrata attraverso una sensibilità quasi lisergica e al contempo “testosteronica”, unnella carriera discografica della formazione che ha diviso e divide tutt’oggi, ma non per questo meno significativo e affascinante.Gli, tra i tanti meriti, hanno quello di aver trovato la “quadra” nella fusione tra death metal e prog rock (nonostante le ultime evoluzioni abbiano fatto pendere l’ago della bilancia in favore del secondo genere):è probabilmente l’apice di questo connubio, il disco che li ha lanciati definitivamente dell’olimpo dei “big” del metal assieme al produttoreEccoci giunti al termine di questo lungo percorso: e ora? E ora ci sarebbe la decade 2010-2020… Allo stato attuale (giugno 2016) mi viene da dire che la strada intrapresa all’inizio del nuovo millennio sia ancora la più battuta: band come Native Construct, Leprous, Textures, Motorpsycho, Haken, Riverside, sono la conferma che la “contaminazione infinita” è la via maestra per raggiungere un seguito, seppur minimo (faccio senza dire che non stiamo parlando dei numeri di Adele).Un’altra cosa che sto notando e che in parte mi spaventa è il fiorire di band “nostalgiche”, che vivono nel passato, revivalistiche di certe atmosfere e di certe sonorità ma che non aggiungono nulla di nuovo e, soprattutto, saturano un mercato dove tutti dicono la loro ma non tutti, ahimè, sarebbero all’altezza di poterlo fare, disorientando così il povero ascoltatore in cerca di qualcosa di interessante da proporre alle proprie orecchie.Ma non disperiamo: il prog si è sempre fatto strada da sé nei momenti difficili, figuriamoci adesso in un momento complessivamente “pro-prog”! Una certezza è che, per gli appassionati, i bei dischi da ascoltare non mancheranno mai. Confidiamo che quelli “meno belli” siano sempre meno…Un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono arrivati alla fine di queste colonne pregne di deliri di onnipotenza. Se aveste dubbi, perplessità, commenti, qualsiasi cosa, non esitate a contattarmi scrivendo a g.marangoni@metal.it . Alla prossima!