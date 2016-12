Tutto è partito da una domanda (che per la cronaca ha formulato Arianna, mannaggia a lei): si può condensare un movimento musicale e artistico che ci accompagna da quasi 50 anni in una manciata di canzoni? Difficile…



Ma ci si può provare.



Immaginiamo di concentrare le nostre orecchie per un mese (28 giorni, i festivi non sono considerati tali in quanto il vero progster si impegna 24 ore su 24), ascoltando una canzone al dì senza esagerare (il prog, si sa, non è proprio musica “ad alta digeribilità”) e alla fine avremo una panoramica incompleta, limitata, insoddisfacente, ma comunque utile per farci un’idea dell’evoluzione di uno dei generi più apprezzati di sempre, in particolare dal pubblico italiano.



Ci tengo a precisare che questa rubrica non si intitola “Tutto il Prog Minuto per Minuto”, si tratta di "proposte d'ascolto", per cui perdonate sin d’ora eventuali e inevitabili omissioni (già immagino le vostre facce indignate nel constatare la mancanza di questa o quella band): solo per i sottogeneri (e.g., Scuola di Canterbury, Krautrock, Zeuhl) servirebbero altri dieci articoli…



Ogni settimana verrà dedicata a un’ipotetica decade (la “banale” suddivisione Settanta, Ottanta, Novanta, Duemila) con alcuni aneddoti, pensieri personali, valutazioni totalmente soggettive e discutibili ma vagamente giustificate e chi più ne ha più ne metta.



Ho cercato di scrivere il meno possibile per lasciare spazio alla musica, spero che questo impegno venga apprezzato.



Confidando in tantissime vostre critiche, vi auguro buona lettura e soprattutto buon ascolto!

Capitolo 3: La Deriva Metal

Dream Theater – Metropolis Part 1 (The Miracle And The Sleeper)

(dall’album “Images & Words”, ATCO, 1992)

Cynic – Veil Of Maya

(dall’album “Focus”, Roadrunner, 1993)

Angra – Carolina IV

(dall’album “Holy Land”, Lucretia Records, 1996)

Symphony X – Of Sins And Shadows

(dall’album “The Divine Wings Of Tragedy”, InsideOut Music, 1997)

Edge Of Sanity – Crimson

(dall’album “Crimson”, Black Mark Productions, 1996)

Fates Warning – A Pleasant Shade Of Gray (Part XII)

(dall’album “A Pleasant Shade Of Gray”, Metal Blade, 1997)

Ayreon – Isis And Osiris

(dall’album “Into The Electric Castle”, Transmission Records, 1998)

Qualche avvisaglia c’era già stata sul finire degli Anni Ottanta: la nuova ondata progressiva sarebbe passata dal mondo heavy metal, un genere, da sempre, in grado di fagocitare tutto quello che gli passa accanto. Band seminali come i Queensryche o i Fates Warning avevano dato il via a questo nuovo ibrido che, di fatto, da questo momento in poi non avrà più vere e proprie battute d’arresto.Power-prog? Prog metal? Heavy prog? Tanti nomi sono stati coniati, tutti con una propria specificità ma, anche in questo caso, non basterebbero altri dieci articoli per affrontare adeguatamente ciascuna corrente. Accontentiamoci di selezionare e dare un ascolto agli “imprescindibili” (sempre a mio avviso, si intende) di una decade molto florida fatta anche di grandi ritorni (ELP e Pink Floyd per esempio) qui tralasciati.Non v’è dubbio che molta gente si sia avvicinata al prog grazie aie al discoe soci “rubano” a piene mani dai grandi del passato (Rush su tutti) e, grazie a un’indubbia dose di personalità, stilano il manuale del prog-metal Anni Novanta, fatto di virtuosismi, unisoni, tempi dispari e compagnia bella.Anche la scena death si fa influenzare da certe sonorità:è un gioiello di tech metal dalle molteplici sfumature, dall’elettronica alla fusion, un caleidoscopio di atmosfere che non lascerà indifferenti quei seguaci del prog dalle “tinte forti” (i Meshuggah almeno un “grazie” aiglielo devono).Arrivano dal Brasile le contaminazioni meglio riuscite tra power metal, musica colta, prog europeo e influenze latin:, un concept sui viaggi alla scoperta del continente sudamericano, è un vero classico nel suo genere, uno delle vette più alte mai raggiunte dalla formazione carioca e da tutta la scena power/prog.Fino alla fine di questa decade isono l’unica vera alternativa tecnico-melodica ai Dream Theater: stessa formazione a cinque, stessa voglia di strafare, questi giovani del New Jersey, indubbiamente dotati, hanno dalla loro un cantante di “Serie A” (tale) e un chitarrista simpaticamente sovrappeso,, che suona come unsotto acidi, due motivi sufficienti per ritenerli più che interessanti.Con il progettol’instancabileridefinisce i confini del prog metal “estremo”, proponendo un complesso e unico brano da 40 minuti strutturato a “suite” nella migliore tradizione settantiana: nell’album compare anche un certo(già da anni nella galassia) che farà tesoro di questa esperienza per i suoi Opeth.Disamorato delle evoluzioni dreamtheateriane,fa fagotto e “si mette in proprio” lasciando una finestrella aperta sull’universo metallico grazie a questa seminale band del Connecticut:è un concept intimo e introspettivo, dove le atmosfere rarefatte del tastierista si sposano alla perfezione con le chitarre granitiche die la voce magica di”Non di solo metal vive l’uomo” elo sa molto bene: in anni in cui il “verbo metallico” sembra l’unico ad avere un seguito, “l’olandese volante” rispolvera il musical e le sonorità folk, acustiche e più morbide che, alternate a delle vere bordate heavy, entusiasmando pubblico e critica, conducendolo verso una fama via via crescente e ricca di riconoscimenti e collaborazioni importanti.