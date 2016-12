SECONDA PARTE





ANDREA LAMI

IL TUO DISCO PREFERITO DEL 2015 E'...

ELENCA I MIGLIORI ALBUM DI QUESTO 2015

QUALE NUOVA BAND TI HA STUPITO DI PIÙ?

QUALE ALBUM HA LA MIGLIORE COPERTINA 2015?

QUALE CONCERTO/I RICORDERAI DI QUESTO 2015?

QUAL È LA BAND PIÙ ATTESA DEL 2016?

QUAL È IL DISCO PIÙ INDECENTE CHE HAI ASCOLTATO QUEST'ANNO?

COMPONI IL TUO PERSONALE PODIO DELLE PEGGIORI BAND DEL 2015

QUAL È LA COPERTINA PIÙ IMPRESENTABILE DEL 2015?

QUALE BAND/ARTISTA RITIENI SIA PIÙ SOPRAVVALUTATO?





ENRICO MAZZIOTTA

PIPPO "Sbranf" MARINO

ALESSANDRA MAZZARELLA

GABRIELE MARANGONI

GIANLUCA "Corpsegrinder" PANZIERI

ANDREA "Gandy" PERLINI

MARCO PEZZA

ALESSANDRO "Alex Querty" QUERO

SERGIO "Fat as a Tank ... he'll rip out your heart" RAPETTI

MARCO "Pastagakio" REGOLI

FABRIZIO "Stonerman" BERTOGLIATTI

Cari utenti, non esitate dunque a postare le vostre super-classifiche con nomi di gruppi che neanche chi è in formazione conosce, i vostri commenti, i vostri rimproveri, le vostre metal-bevande preferite, insomma, sbizzarritevi.” - Il cd che Bon Jovi dovrebbe tornare a fare” - Puro divertimento” - I quattro svedesi non sbagliano un colpo sin dal loro esordio” - Non sempre tornare indietro significa non voler andare avanti.” - Un live da avere.” - Mai ritorno fu più gradito" - Più che un ritorno, una ripartenza ma con una forza e uno slancio pazzesco.” - Un trio esplosivo, i “winery dogs” made in Italy’” - La migliore nuova proposta italiana.s Zurigo 28.12.2015. Per la precisione ed organizzazione.Milano. Per l’accoglienza a Michele LuppiBergamo 15 novembre 2015. Ted dovrebbe dare lezioni di come si sta sopra e sotto al palco.. Spero che la collaborazione con i musicisti nostrani possa dare ottimi frutti.”. Non proprio demmerda, ma banalotto si.Sinceramente non mi perdo in album che non mi piacciono, ascolto, “giudico” e se non gradisco, accantono.. Visto il successo che hanno devo essere io che non li capisco.” - Come fondere con apparente semplicità tanti generi musicali in un unico disco metal estremo. Solo due geni come Cornelius e Lazare potevano farlo. Capolavoro assoluto e indelebile pietra miliare del metal.Premessa: Il 2015 in ambito metal per il sottoscritto è stato un anno memorabile sia per il genere che più preferisco avantgarde/progressive/symphonic black metal che in generale per la concomitanza di uscite clamorose di band che erano ferme da 8-10 anni o che non producevano dischi di un certo livello da molto tempo. Pertanto volendo stare stretti sui dischi che più mi sono piaciuti nel 2015, dovrei indicare almeno una ventina di dischi. Però attenendomi alle domande caccio per un pelo fuori classifica:, ecc.” - Un disco fantastico da qualunque punto di vista lo si guardi o lo si ascolti. Bellissimo in tutti i suoi movimenti. Una pietra miliare.” - Probabilmente il miglior disco black metal di quest’anno. Capolavoro assoluto dei teutonici.” - Era il disco più atteso da me per il 2015 e infatti non ha deluso, anzi a distanza di 10 anni supera musicalmente il disco precedente.” - Sicuramente il miglior disco death del 2015 e degli ultimi anni. Portano avanti il death metal tecnico old school con nuove idee. Secondi solo ai Death!” - Brillante, melodico e potente al punto giusto. Black sinfonico con una manciata di suoni dell’Est Europa. La giusta miscela per un ottimo disco.” - Anche se è stato criticato da qualcuno, questo disco rappresenta l’oscurità, la negatività, la depressione e la disperazione cantate e messe in musica in maniera magistrale.” - Black metal creato e suonato in Italia. Urlato e selvaggiamente cantato in russo. Questo è il disco più devastante del 2015!” - Ottimo black metal da questa band polacca ancora troppo sconosciuta e sottovalutata.” - Eccellente riconferma di una band rivelazione del Sud Italia. Il pezzo strumentale più bello dell’anno è il loro “Her Dancing Eyes”.” - Disco molto ostico all’ascolto, ma proiettato molto, molto in avanti. In futuro verrà considerato una pietra miliare.” - Era dai tempi di “Brave New World” che la “Vergine di Ferro” non partoriva un disco così bello. Inossidabili!” - Questo disco è superato solo dai loro primi 5 capolavori. Ormai li avevo dati quasi per spacciati. Grandissimo riscatto!Se per “nuova band” si intende una band all’esordio discografico, devo dire che quest’anno ne ho ascoltate poco e tra queste sicuramente sono da citare:- Bel disco di esordio. Black/death epico ed evocativo.- Bel connubio tra elettronica e metal estremo anche se melodico.- Migliore esordio in campo progressive.Se invece il termine è più ampio e indica band poco note che hanno già prodotto qualcosa in passato, ma non molto, indicherei sicuramente:- Sono riusciti a dire qualcosa di nuovo nel genere grind.- Grandissimi. Black metal originale e di ottima fattura.- Suoni antichi portati in chiave moderna. Molto originali.– “ Velua Nulla è più bello della natura stessa.al Planet Live Club Roma 26 GiugnoErano anni che volevo ascoltarli dal vivo! Ci sono riuscito con enorme piacere.Ce ne sono diverse, ma su tutte:. Ogni loro lavoro smuove tutto, nel bene e nel male!Di solito i dischi indecenti non riesco ad ascoltarli per più di qualche minuto. Vi posso però indicare quello che ho ascoltato fino in fondo e che più mi ha deluso per il cantato veramente indecente:- Ridicole, ingannevole operazione commerciale!- Per aver fondato il non metal!- Se per loro il rock è morto, sono morti anche loro!- Se Phil Anselmo non avesse fatto parte dei Pantera, nessuno li avrebbe notati. Eppure li trovi ovunque da headliner o quasi. Musica e cantato da narcolessia." - La solita bomba atomica da parte di Romeo e soci. Un album semplicemente perfetto!" - Operazione nostalgia riuscita appieno per un gruppo grandissimo e sottovalutato." - La scoperta più clamorosa di quest'anno, una gemma prog-rock dal valore inestimabile" - Forse l'album più difficile sentito quest'anno, splendido e multiforme.- "" - Giovani, sorprendenti, incredibili." - Poesia allo stato puro."J" - Il nuovo prog-metal, complicato e bellissimo.I sorprendentidi Casey Crescenzo, band in realtà non nuovissima, ma nuova per le mie orecchie e per un mercato che deve ancora scoprirli.A me è piaciuta molto la cover dell'ultimo, " Limitless ". E così sfrutto anche l'occasione per citare l'unica band italiana che merita un posto in poll!Pochissimi concerti quest'anno, troppo impegnato a fare i miei, ahahah! Si preannuncia un 2016 alla riscossa, speriamo bene!C'è bisogno di dirlo?Avrei l'imbarazzo della scelta, fate voi, io vi butto lì tre nomi:, o il progettino...3° posto a:- Porca miseria se mi state cadendo in basso, il twilight metal splende fulgido in voi, ma non in me.2° posto a:- Ma davvero vi piace sta roba? Ridicoli.1° posto a:- No further comment.Che ne dite di quella degli Astralion ???Triste ma vero, il mondo musicale (di qualsiasi genere) è pieno di artisti sopravvalutati, che si fanno un nome e che poi non sanno mantenerne la fama, o semplicemente che sono lì per culo, agganci, soldi. La lista potrebbe essere infinita. Al momento, se devo buttar lì un nome, penso alla marea di female fronted bands che esistono e prosperano per il solo motivo di avere una bella fanciulla al microfono. L'arte dovrebbe prescindere da simili pagliacciate. Ah, e le. Suvvia.” dei- Movimentato ed emozionante da morire, proprio come piace a me.” - Un capolavoro nel suo genere, un must per gli aficionados. Tamás Kátai genio indiscusso.” - Semplicemente mastodontico, un'opera grandiosa di una band di altissimo livello.” - Album bellissimo di una band che è stata uno dei miei più grandi amori adolescenziali.- Non apprezzando il metalcore, modern metal o comunque lo si voglia chiamare, mi aspettavo che fosse qualcosa di incredibilmente scontato e piatto. Sono felice di essermi sbagliata, è un buon progetto con un sacco di spunti interessanti.Ho visto tante belle copertine quest'anno ma la mia preferita è quella del sopracitato “ Love, Fear And The Time Machine ”. Da incorniciare e appendere.Non ho visto molti concerti quest'anno. Memorabili iall'Alchemica di Bologna (e 3), incredibili nonostante i cinquanta gradi al chiuso. Menzione d'onore anche per icon uno Zakk Wylde che anche da malato ha fatto crollare l'Estragon.- L'ultima volta che hanno tirato fuori un concept è diventato argomento del mio esame di Stato. Se “” non sarà all'altezza delle mie aspettative potrei tagliarmi le orecchie e ritirarmi a vita monastica.” dei, un album così brutto che mi vergogno di non averlo ancora cancellato dal PC.- Hanno fatto tanto rumore per nulla. Fanfare e parate come se fossero stati pronti a cambiare per sempre la faccia del metal per poi uscirsene con un album che definirlo mediocre è fargli un complimento. Senza contare che vantano quella che è forse la fanbase più odiosa e isterica del settore, roba da far impallidire beliebers e directioners.aka “continuiamo a spogliarci per soldi, cambia solo il contesto”. Vi piace vincere facile? Bonsci bonsci bon bon bon…- Hanno venduto tre album terribili grazie al lato B di Elize Ryd e hanno pure avuto il coraggio di riproporci le loro hit da sballo in versione acustica. E la bella cantante che si diverte a intrigare i suoi fan girando video in cui sfoggia le sue movenze più sexy fasciata in tutine improponibili è la stessa che si batte accoratamente affinché si smetta di considerare le frontwomen del metal come pezzi di carne. Coerenza, questa sconosciuta.La copertina di “ Swordwind ” degli. Abbiate pietà di quella povera bestia deforme e ponete fine alle sue sofferenze.Sempre i, esaltati da molti per ragioni a me sconosciute. Ma sono veramente così bravi?" - Il progressive del nuovo millennio passa inevitabilmente dall’ex-Porcupine Tree." - Un disco che conferma le doti di una delle band più promettenti degli ultimi anni." - Arjen Lucassen e Anneke van Giersbergen : c’è da aggiungere altro?" - Li avevo dati per persi dopo l’abbandono di Falaschi e invece eccoli sfornare un nuovo disco clamoroso dopo vent’anni di carriera.)" - Mi ha fatto venire voglia di rispolverare Meat Loaf e questo mi sembra un motivo più che sufficiente per menzionarlo" - “Supergruppo” scoperto grazie al portale, dimostra come sia possibile fare fusion di classe senza perdersi in tonnellate di virtuosismi inutili. “Quiet World” è un punto di non ritorno del progressive metal. Li aspetto al varco della seconda release.21/9/2015,al Teatro Ponchielli di Cremona.Sicuramente i. Nuovo album dopo tre anni (e non due come sempre), concept fantascientifico e tour dei teatri: qualche lustro fa sarebbe stata una barzelletta.". “Raccomandati” è dir poco, ma dato che con gli esordienti solitamente sono buono voglio confidare nel prossimo disco.In ordine decrescente metto. Non posso dire che abbiano prodotto dischi “orribili” ma credo che abbiano voluto strafare inutilmente. Tre occasioni mancate.Allo stato attuale direi i. Credo di non capirli. “E il cielo si squarciò…”In cinque brani tutta la poliedricità del più grande gruppo rock degli ultimi decenni. Un viaggio che è un ritorno alle origini della band fra sonorità punk, rock e grunge; i FF, liberi dal peso della realizzazione di “Sonic highways”, si divertono e fanno divertire chi li ascolta.” - Una carriera (quasi) trentennale, un traguardo per pochi eletti, eppure la furia nichilista della band di Birmingham non conosce né freni, né pause.” - Come per i ND, anche gli svedesi più invecchiano più migliorano. Amati e detestati in egual misura, i Marduk sono un esempio di professionalità che dà lustro al genere musicale icnonoclasta per eccellenza.” La reunion che non ti aspetti dà alle stampe un album lineare ma di spessore. Spesso le cose semplici son fra le migliori.”. L’album non è perfetto, ma ha momenti di intensità assoluta che lo rendono prezioso e meritevole di esser ricordato fra quelli usciti nel 2015.Niente di nuovo sotto il sole.Una qualsiasi creata da Chris Moyen. Tutti gli amanti della musica estrema dovrebbero tributargli il giusto tributo non credete? Fra quelle pubblicate nel 2015 valga questa in quel di Rozzano: brutale.Nessuna attesa, a dire il vero non ho davvero idea di chi possa pubblicare cosa nel 2016!Gentaglia senza arte né parte frequenta i lidi metallici da quando questa musica esiste. Perché dar loro un minimo di visibilità citandone anche i lavori? Per loro solo l’oblio.Non saprei nemmeno da che parte cominciare. Se qualcosa non mi piace né elimino anche il ricordo.” - Se non conoscessi il valore della band, un disco con una copertina del genere lo eviterei come la peste.Più che in ambito metal i veri sopravvalutati li trovi in altri generi musicali, dove girano davvero grosse cifre di denaro. “”Artisti”” che hanno staff di consulenti di immagine, visagisti, ed altre “”figure professionali”” simili che poco o nulla dovrebbero c’entrare con la Musica.” - Gli Amorphis con questo disco creano la summa perfetta del loro nuovo percorso. Bellissimo, evocativo, emozionale, “Under the Red Cloud” ha tutto per rimanere nella storia a lungo.” - Fino all’altroieri sarebbero stati i candidate numero uno a rivelazione dell’anno. Disco bellissimo, variegato, pieno di qualità per una band all’esordio.” - Come per i Forty Shades, possibile rivelazione dell’anno. Djent/Core ai massimi livelli, come nessuno ha dimostrato durante l’anno.” - E' l’anno delle rivelazioni: anche gli australiani sfornano al primo colpo un disco clamoroso, perfetto connubio di stili apparentemente antitetici. Chapeau.” - Qui di rivelazione non c’è nulla e i Teramaze si confermano tra i migliori esponenti di quello che ormai potremmo chiamare new prog.” - Disco dimostrazione che anche in Italia possiamo fare (molto bene) un certo tipo di musica prettamente americano.” - Eccola la rivelazione dell’anno, arrivata proprio sul finale. Prog-djent-core, una spruzzata di tutto e un po’. Metteteli sotto contratto perchè questi giovanotti sono allucinanti.” - Leggermente inferiore al suo predecessore, ma comunque il miglior album di folk metal (e dintorni) dell’anno.” - Mick Moss. E ho detto tutto."Silence in the Snow” - I Trivium dimostrano di essere dei grandissimi musicisti e di non far parte “solo” di quella schiera di grandi band metalcore che tanti denigrano. Un album intelligentissimo.” - Altro giro, altro esordio. Possibili eredi degli Alter Bridge, sempre che questi ultimi ne abbiano bisogno. Bel disco roccioso e moderno.” - Il ritorno del leone. Dopo un album meh, i Disturbed piazzano il colpo da 90 nel 2015, una quindicina di anni dopo i loro lavori migliori. Bentornati.” - Anche qui il new prog ai massimi livelli, per la nuova band dell’ex Nevermore Van Williams. I ritmi forsennati della band di Loomis e Dane spariscono, per far spazio a una vena melodica inaspettata.Con buona pace di Novelists, Forty Shades, Gods of Eden e One I Cinema, imi hanno completamente conquistato in pochissimo tempo. “” è un album dannatamente maturo e ben realizzato per una band all’esordio, frutto di un lavoro (anche in termini di produzione) certosino e di un talento fuori dal comune. Sono strasicuro che sentiremo molto parlare di loro anche in futuro. Orgoglio nazionale.Purtroppo quest’anno ho avuto poca possibilità di assistere a concerti, ma direi che il migliore in assoluto è stato quello deglia Milano, di spalla agli Epica. Gli svizzeri ogni volta mi sorprendono sempre di più nelle loro esibizioni dal vivo, per professionalità e talento.Avantasia, ovviamente. Ogni disco degliè il più atteso dal sottoscritto, non potrebbe essere altrimenti. Menzione d’onore pere (si spera, again)”: il risveglio di stocazzo. Uno degli album più insulsi che abbia mai ascoltato, non mi sarei mai aspettato nulla del genere da una band che ha sfornato, in passato, degli album notevoli, su tutti “Satellite”. Lasciate spazio a chi merita di più.- Vedi sopra.- Gli voglio un gran bene, ho iniziato ad ascoltare metal grazie a loro, ma basta. Bruce non ce la fa più, gli altri ogni tanto inanellano qualcosa di buono ma il nuovo disco è un pasticcio.Loro bravi eh, ma la copertina di “ Siamesian ” deinon si può proprio vedere.Onestamente non ho visto una band particolarmente sopravvalutata in questo 2015." - Uno dei migliori album di AOR in assoluto. Grandi melodie e produzione stellare" - Una delle bands più interessanti di questi ultimi anni col singer dalla miglior voce oggi in circolazione" - Inossidabili, immortali e tutt'ora i grado di scrivere pezzi da novanta- Un supergruppo di ottimo AORMilano 11.11- Cinque anni dal loro ultimo lavoro per una band che deve lottare con un glorioso passato.Nessuno3)- Minestrone riscaldato privo di sale2)- Il loro metal tutto "urla e groove" non colpisce più senza le innovazioni che avevano contraddistinto gli esordi.1)- Non li sopporto. Punto e basta.- L'ultimo grande disco è Somewhere in time, da allora vivono di luce riflessa e di una moltitudine di fans irriducibili." - Dopo un debutto sorprendente, una conferma clamorosa. Una delle migliori band europee attualmente attive." - Ritorno col botto per il power trio del mio cuore. Perfetti sotto ogni aspetto." - Questi continuano imperterriti a fare dischi come si deve. Sono stronzi come pochi, ma i loro dischi mi fanno commuovere." - Che dire? Ci sono parole ancora non dette? Il rock and roll va fatto da chi lo sa fare. Loro lo sanno fare." - Solo applausi per un disco inaspettato, da una band a cui non mi ero mai avvicinato, una vera sorpresa." - A proposito di quelli che sanno fare le cose...questo disco è uno schiaffo in faccia a tutti quelli che provano a scrivere una canzone. Maestri assoluti." - Chiudiamo con un’altra band che non finisce di sorprendere. Dalla reunion in poi solo dischi di altissimo livello. Giganteschi.Non sono propriamente nuovi, ma la conferma deiè stata una ventata d’aria fresca. Avevo tanta paura di sentire un disco mediocre…per fortuna è passata in fretta.@ Alcatraz, Milano - 31/03/2015Conscio del fatto che difficilmente ifaranno un capolavoro, spero che il nuovosia quantomeno sui livelli dell’ultimo album." - Inascoltabile." - Un disco vergognoso, senza scusanti. Una parabola discendente che non trova fine, impeditegli di entrare in studio." - Geoff Tate non perde occasione per prendere schiaffoni morali dagli ex compagni…sembra quasi masochistica la scelta di far uscire gli album a poca distanza dagli altri." - Una grande band che purtroppo è rimasta vittima di sé stessa perdendo la retta via. Peccato.. Mai sopportati, mai capito il successo planetario." - Il futuro dell'Heavy Metal passa anche da queste parti.- Un disco che non va raccontato ... ma semplicemente ascoltato."- Sembrano aver messo a fuoco la propria proposta musicale e da lì non si smuovono." - Un disco che riscopre e recupera il Metal ottantiano, senza demagogia o falsi proclami." - Meno impulsivi e sfacciati di alcuni e meno pretenziosi di altri.- Riescono a trovare il giusto equilibrio tra la componente più metallica e spunti melodici mai banali e sempre vincenti.: 50th Anniversary Tour al Mediolanum Forum di Milano.Non posso esimermi... aspetto al varco il tour degli, per testare sia i pezzi di "" (a mio parere una concente delusione) dal vivo, sia lo stato di forma dello storico gruppo inglese." - Fiacco e stantio... dopo il passo falso di "Silverthorn" mi aspettavo da Thomas Youngblood un colpo di reni, che invece è mancato.Intrerpretando a mio modo la domanda, mettendo sul podio dischi - che per diverse ragioni - non hanno saputo centrare le aspettative e hanno deluso:" - Suona davvero troppo easy, lezioso e soprattutto innocuo." - Torino, oggi. Sconcertato, un fan scruta l'artwork di "The Book of Soul". Ha appena ascoltato il nuovo album degli Iron Maiden." - Paragonati alle rispettive versioni originali le attuali reinterpretazioni... non riescono proprio a far scoccare la classica scintilla.In generale tutti iche hanno e stanno inflazionando la scena Metal... uscite formalmente ben fatte ma che spesso suonano senza anima e fatte con lo "stampino"." - Per esserci attraverso questo racconto in musica tratto da un'avventura umana freddissima. Perché è sempre ore di parlarne..." - Stonerismico." - Le mie siga da non fumatore. Per me, che ne so soffrire, è antinoia" - Mi Piace. Sa di tutto e niente ma suona bene e si ascolta meglio" - Per i secoli che furono" - Ci sta- M. Andrew Costa è alta umanità" - Ottimo discoNon so ie ancor meno gli. Non metto i titoli dei dischi così non girate a vuoto nei tubi." - Perché se serro le labbra rischio il tetano- "Kyrr,""A Tunnel to Eden"e top fra queste:senza suoni prima dei Metallica. Prima, prima dei Faith No MoreNessuna in particolare. Parentesi: un avvento a bruciapelo degli(Quella che "nasce" per dire qualcosa di indicibile in un rumore di fondo assordante)Ci sarebbe da dire più su "Noi ascoltatori" che attorno ai dischi brutti (che non si contano)Non so diree/oLe domande semplici sono una brutta cosa. Mi agevolo dalla "A":" - Sono di parte, lo ammetto. Non sarà un capolavoro, ma Fallon e soci non deludono mai. Il rock americano più verace." - Gli svedesi sono sempre più a loro agio nel compito di rivitalizzare e rielaborare il grande hard rock-blues dei ‘70." - La solita macchina da guerra. Un panzer sonico che rende giustizia al metal più bellicoso ed urticante." - Personali e dannatamente vintage." - Una piccola band dal grande cuore. Rockers vecchio stampo, coerenti e commoventi.Se la giocano. Combinazione (ma nemmeno tanto!..nda) due band della Tee Pee. I primi con un tiro psych-rock più robusto, gli altri sorprendono per la qualità del songwriting pur essendo ancora molto giovani. Entrambi assai promettenti.I pochi che ho visto. A memoria:Mi hanno deluso i, dai quali aspettavo molto di più. Un disco piatto ed un po’ barboso.Ormai ascolto solo cose selezionate e, per i miei gusti, decenti. Sul resto non mi pronuncio.Questione di prospettiva. Qualsiasi fan tende a sopravvalutare i gruppi o i filoni che apprezza. Ogni nuovo disco della tale band è “mitico”, “sensazionale”, “prodigioso” e così via. Chiunque osi mettere in dubbio il dogma viene tacciato di malafede e incompetenza. La critica musicale, cartacea o virtuale, bene o male si adegua.Se proprio devo fare un nome, ma non del nostro settore, dico. Dei ventenni che cantano come Gino Latilla e Claudio Villa. Alla faccia dei nuovi talenti. E poi mi stanno antipatici.