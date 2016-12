PRIMA PARTE





MARCO "Aimax" AIMASSO

IL TUO DISCO PREFERITO DEL 2015 E'...

ELENCA I MIGLIORI ALBUM DI QUESTO 2015

QUALE NUOVA BAND TI HA STUPITO DI PIÙ?

QUALE ALBUM HA LA MIGLIORE COPERTINA 2015?

QUALE CONCERTO/I RICORDERAI DI QUESTO 2015?

QUAL È LA BAND PIÙ ATTESA DEL 2016?

QUAL È IL DISCO PIÙ INDECENTE CHE HAI ASCOLTATO QUEST'ANNO?

COMPONI IL TUO PERSONALE PODIO DELLE PEGGIORI BAND DEL 2015

QUAL È LA COPERTINA PIÙ IMPRESENTABILE DEL 2015?

QUALE BAND/ARTISTA RITIENI SIA PIÙ SOPRAVVALUTATO?





ROBERTO "Dulnir" ALFIERI

IL TUO DISCO PREFERITO DEL 2015 E'...

ELENCA I MIGLIORI ALBUM DI QUESTO 2015

QUALE NUOVA BAND TI HA STUPITO DI PIÙ?

QUALE ALBUM HA LA MIGLIORE COPERTINA 2015?

QUALE CONCERTO/I RICORDERAI DI QUESTO 2015?

QUAL È LA BAND PIÙ ATTESA DEL 2016?

QUAL È IL DISCO PIÙ INDECENTE CHE HAI ASCOLTATO QUEST'ANNO?

COMPONI IL TUO PERSONALE PODIO DELLE PEGGIORI BAND DEL 2015

QUAL È LA COPERTINA PIÙ IMPRESENTABILE DEL 2015?

QUALE BAND/ARTISTA RITIENI SIA PIÙ SOPRAVVALUTATO?





BEPPE "Dopecity" CALDARONE

IL TUO DISCO PREFERITO DEL 2015 E'...

ELENCA I MIGLIORI ALBUM DI QUESTO 2015

QUALE NUOVA BAND TI HA STUPITO DI PIÙ?

QUALE ALBUM HA LA MIGLIORE COPERTINA 2015?

QUALE CONCERTO/I RICORDERAI DI QUESTO 2015?

QUAL È LA BAND PIÙ ATTESA DEL 2016?

QUAL È IL DISCO PIÙ INDECENTE CHE HAI ASCOLTATO QUEST'ANNO?

COMPONI IL TUO PERSONALE PODIO DELLE PEGGIORI BAND DEL 2015

QUAL È LA COPERTINA PIÙ IMPRESENTABILE DEL 2015?

QUALE BAND/ARTISTA RITIENI SIA PIÙ SOPRAVVALUTATO?





MARCO "Cafo" CAFORIO

IL TUO DISCO PREFERITO DEL 2015 E'...

ELENCA I MIGLIORI ALBUM DI QUESTO 2015

QUALE NUOVA BAND TI HA STUPITO DI PIÙ?

QUALE ALBUM HA LA MIGLIORE COPERTINA 2015?

QUALE CONCERTO/I RICORDERAI DI QUESTO 2015?

QUAL È LA BAND PIÙ ATTESA DEL 2016?

QUAL È IL DISCO PIÙ INDECENTE CHE HAI ASCOLTATO QUEST'ANNO?

COMPONI IL TUO PERSONALE PODIO DELLE PEGGIORI BAND DEL 2015

QUAL È LA COPERTINA PIÙ IMPRESENTABILE DEL 2015?

QUALE BAND/ARTISTA RITIENI SIA PIÙ SOPRAVVALUTATO?





STEFANO "Steve" GIORGIANNI

IL TUO DISCO PREFERITO DEL 2015 E'...

ELENCA I MIGLIORI ALBUM DI QUESTO 2015

QUALE NUOVA BAND TI HA STUPITO DI PIÙ?

QUALE ALBUM HA LA MIGLIORE COPERTINA 2015?

QUALE CONCERTO/I RICORDERAI DI QUESTO 2015?

QUAL È LA BAND PIÙ ATTESA DEL 2016?

QUAL È IL DISCO PIÙ INDECENTE CHE HAI ASCOLTATO QUEST'ANNO?

COMPONI IL TUO PERSONALE PODIO DELLE PEGGIORI BAND DEL 2015

QUAL È LA COPERTINA PIÙ IMPRESENTABILE DEL 2015?

QUALE BAND/ARTISTA RITIENI SIA PIÙ SOPRAVVALUTATO?

ARIANNA "Arigee" GOVONI

IL TUO DISCO PREFERITO DEL 2015 E'...

ELENCA I MIGLIORI ALBUM DI QUESTO 2015

QUALE NUOVA BAND TI HA STUPITO DI PIÙ?

QUALE ALBUM HA LA MIGLIORE COPERTINA 2015?

QUALE CONCERTO/I RICORDERAI DI QUESTO 2015?

QUAL È LA BAND PIÙ ATTESA DEL 2016?

QUAL È IL DISCO PIÙ INDECENTE CHE HAI ASCOLTATO QUEST'ANNO?

COMPONI IL TUO PERSONALE PODIO DELLE PEGGIORI BAND DEL 2015

QUAL È LA COPERTINA PIÙ IMPRESENTABILE DEL 2015?

QUALE BAND/ARTISTA RITIENI SIA PIÙ SOPRAVVALUTATO?





FRANCESCO "Frank" GOZZI

IL TUO DISCO PREFERITO DEL 2015 E'...

ELENCA I MIGLIORI ALBUM DI QUESTO 2015

Extreme side

Classic side

Side apart

QUALE NUOVA BAND TI HA STUPITO DI PIÙ?

QUALE ALBUM HA LA MIGLIORE COPERTINA 2015?

QUALE CONCERTO/I RICORDERAI DI QUESTO 2015?

QUAL È LA BAND PIÙ ATTESA DEL 2016?

QUAL È IL DISCO PIÙ INDECENTE CHE HAI ASCOLTATO QUEST'ANNO?

COMPONI IL TUO PERSONALE PODIO DELLE PEGGIORI BAND DEL 2015

QUAL È LA COPERTINA PIÙ IMPRESENTABILE DEL 2015?

QUALE BAND/ARTISTA RITIENI SIA PIÙ SOPRAVVALUTATO?





GIANLUCA "Graz" GRAZIOLI

IL TUO DISCO PREFERITO DEL 2015 E'...

ELENCA I MIGLIORI ALBUM DI QUESTO 2015

QUALE NUOVA BAND TI HA STUPITO DI PIÙ?

QUALE ALBUM HA LA MIGLIORE COPERTINA 2015?

QUALE CONCERTO/I RICORDERAI DI QUESTO 2015?

QUAL È LA BAND PIÙ ATTESA DEL 2016?

QUAL È IL DISCO PIÙ INDECENTE CHE HAI ASCOLTATO QUEST'ANNO?

COMPONI IL TUO PERSONALE PODIO DELLE PEGGIORI BAND DEL 2015

QUAL È LA COPERTINA PIÙ IMPRESENTABILE DEL 2015?

QUALE BAND/ARTISTA RITIENI SIA PIÙ SOPRAVVALUTATO?

Cari utenti, non esitate dunque a postare le vostre super-classifiche con nomi di gruppi che neanche chi è in formazione conosce, i vostri commenti, i vostri rimproveri, le vostre metal-bevande preferite, insomma, sbizzarritevi.” - Un capolavoro, nientemeno.” - La sicurezza. Chi ama Journey, Night Ranger e Damn Yankees non può rimanere impassibile di fronte a questo disco …” - La conferma. La band di melodic rock più influente e scintillante degli anni 2000.” - L’attesa premiata. E nonostante ciò, in qualche modo anche uno dei lavori più “sorprendenti” dell’anno …” /- Il mito. La loro musica è assolutamente “senza tempo”. Come tutta l’arte “vera”, del resto …” - L’orgoglio. La dimostrazione che l’Italian Wave Of Melodic Rock è protagonista della scena internazionale.” - La rivalsa. Ora provate a considerarli ancora dei loser della NWOBHM, se ci riuscite …” - La storia. L’omaggio sagace e avvincente di una band seminale ai suoi leggendari numi tutelari.” - L’aristocrazia. Dennis Ward e i suoi sodali impegnati in disco di “seta e acciaio”. Sfarzosi.” - La magia. Tra i tanti devoti del vintage, una formazione veramente ispirata e genuina.“/” - Le tenebre. Accomunati dall’appartenenza alla storica scuola del dark sound italico, due lavori profondamente conturbanti e fascinosi …” - Il divertimento. Il rock n’ roll è anche questo … melodie anthemiche e tonnellate di frizzanti groove. Rinfrancanti.” - La “droga”. Saranno anche finti, costruiti, derivativi, ma la loro musica è un’attrazione irresistibile …Oltre ai già citati Room Experience, dico gli, una grande “promessa” del rock melodico yankee e i, un gruppo di hard-rock blues che non conoscevo e che potrebbe a breve insidiare l’egemonia di settore … ah, poi, mi hanno sorpreso parecchio ie pure glidell’irriducibile (fino alle estreme conseguenze …) Scott Weiland.Sono molto indeciso … alla fine, per la sua originalità, ho optato per la cover di “ Thisorientamento ” dei… un gruppo parecchio interessante, tra l’altro …Scelgo gli, autori di una prova maiuscola nella celebrazione milanese dei cinquant’anni (!) di carriera … inossidabili.Mi aspetto molto ancora una volta (anche grazie ad alcune attendibilissime e autorevoli “soffiate” …) dal melodic rock italiano …Se intendiamo un disco molto deludente, da cui, nonostante tutto, il mio speranzoso “cuoricino” si aspettava parecchio, dico “” degli… quasi impossibile, a questo punto, confidare nella “riscossa” di Geoff Tate. Aggiungo che, a dispetto di un’opinione abbastanza diffusa, credo che i suoi vecchi compagni non abbiano fatto molto meglio di lui …Anche il nuovomi ha lasciato “freddino” …In questo caso non voglio fare classifiche, ma penso che ci siano troppi gruppi (in particolare nei settori power/metal sinfonico e heavy classico) formalmente impeccabili e tuttavia privi della necessaria ispirazione…“The Key” … nemmeno la copertina si salva…valgono? No, perché non li sopporto proprio … nell’ambito del Metallo & C. ribadisco che i “nuovi”non hanno proprio nulla a che vedere con il carisma di quelli che ho tanto amato e che non smetto di rimpiangere…Un album che sono chi conosce davvero a fondo gli Slayer ha capito ed apprezzato" - Disco come al solito frizzante e coinvolgente. Una garanzia per chi cerca classe e divertimento" - A dispetto del pessimo stato di salute in sede live, in studio Lemmy e co. continuano a rompere il c**o ai passeri" - Poche certezze ci sono nella vita. Una di queste è la band di Biff. Disco di gran classe che ci rassicura: la pensione per i Saxon è ancora lontana" - Il disco della definitiva maturità per la band di Tommy. Death metal, musica tribale, fusion, il tutto miscelato alla perfezione" - Dopo una serie di mezzi passi falsi finalmente Cronos è tornato a ruggire come una volta, confezionando un album che ci riconsegna una band culto in piena formaCambia il nome ma per fortuna non cambia la sostanza. Un album di raffinatissimo hard rock nella migliore delle tradizioni, mantiene vivo il mitico nome dei Thin Lizzy" - Due grandi artisti confezionano un disco di altissima classe. Consigliatissimo a chi ama la musica con la M maiuscolaQuest’anno ci sono state parecchie piccole band che mi hanno colpito. Partirei con una micidiale tripletta thrash:, e finirei con glie il loro schietto e sudato rock sanguignoSarà anche banale, ma io ho sempre amato le copertine un po’ coatte, per cui segnalo quella di “ From the very depths ” deiche incarna alla perfezione lo spirito della nostra amata musicaSicuramente quello deia Dublino il 23 Giugno. Organizzazione perfetta, location ottima, audio nitido e potente, ma soprattutto la gioia di aver finalmente potuto vedere un concerto di una delle band culto della storia del rockSenza ombra di dubbio il ritorno del Re Diamante. Sono certo che il nuovo album disarà un capolavoro.Non è il disco più demmerda, sicuramente, ma la delusione più cocente senza dubbio: “”, l’EP apripista del nuovo progetto. Da vecchio fan dei Mercyful Fate dalla mitica coppia di asce mi aspettavo decisamente di più…Invece che puntare il dito contro questa o quella band, vorrei che sparissero dalla circolazione tutti quei gruppi che ormai da tempo per moda stanno cavalcando il filone del thrash revival senza avere la minima attitudine e le minime capacità, inflazionando il mercato con una marea di dischi assolutamente inutili.Qua non ci sono assolutamente dubbi, sul podio quest’anno ci finisce a pieni voti la copertina di “ Hyaena ” dei, forse tra le più brutte dell’intera storia del metal.Qua la lista sarebbe moooolto lunga, ma se poi parto non mi fermo più e dicono che sono un vecchio matusa brontolone (si stava meglio quando si stava peggio!!), quindi passo…"- Assolutamente avanti a qualsiasi cosa." - Una delle manifestazioni più raffinate del male" - Solo un EP. Ma di pura emozione." - La sensibilità al servizio del Black Metal. Sorprendente." - Persi tra i boschi, da soli, al buio... come un tempo." - Album devastante e poetico." - La cultura italiana non teme rivali. Come questo album." - I tedeschi sono, per me, una assoluta certezza del funeral doom." - Uno stupefacente affresco del Nord" - Greek black metal part. I" - Greek black metal part. II" - Un genio." - Terzo disco italiano nella mia top list. Anche qui qualità elevatissima.Senza ombra di dubbio dico: la mente del gruppo americano ha solo 18 anni...Nessuno.. Li amo follemente e per non aver messo in top list il loro live (miglior live degli ultimi 30 anni, ma io non considero mai i live album) mi sento in colpa!I gruppi di dinosauri non li ascolto più (i nomi sono quelli che tutti conoscete).Ho avuto la sventura di imbattermi in "" deiche rappresenta l'essenza dello schifo.Leggete la risposta precedente.Anche qui non ho dubbi:Questi hanno beccato un solo album ("") decenni fa e ancora sono osannati a destra ed a sinistra... non lo capirò mai!"The Book of Souls" - Sono di parte? Cazzo, potete scommetterci. Ciò premesso, resto intimamente convinto che The Book of Souls sia l’ennesima dimostrazione di superiorità da parte della miglior metal band di ogni epoca." - Questi vichingoni non sbagliano un disco nemmeno volendo. Immensi." - In campo black metal non troverete uscite migliori in questo 2015. Semplice, no?" - Ritorno glorioso per una band che amo con tutto il cuore. Peccato solo per l’indecente produzione…" - La colonna sonora dei vostri incubi peggiori, anche per quest’anno gentilmente offerta da uno dei gruppi più prolifici e disturbanti dell’ultimo lustro." - Un’autentica miniera di genialità. Musicisti di caratura superiore." - Se saprete mettere da parte le pregiudiziali “ideologiche” potrete godere di un album assolutamente strepitoso. Io vi consiglio di farlo." - Chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare da un disco avventuroso come pochi.Definirli sottovalutati è puro eufemismo: date fiducia a questi piccolo prodigi, non vi deluderanno." - Il mio nuovo pallino: band su cui puntare forte, con un sound magistrale ed ampi margini di crescita."De Gjenlevende" - La musica dei Galar contiene tutto, ma proprio tutto, quello che amo del folk/black scandinavo. Gioiello nero.Indicherei i, fondati solo nel 2013 ma già ai vertici della scena DSBM grazie a due album magnifici." - Addirittura meglio del -pur ottimo- album che rappresenta.Gli show godibili sono stati molti:… ma se dovessi indicare la band che più mi ha colpito citerei gli, dotati di un tiro davvero pazzesco.Tuttavia, gli appuntamenti live del 2016 si preannunciano ben più succulenti di quelli dell’anno appena trascorso…Banale quanto volete, ma non attendo altro se non glidal vivo, nella speranza che la malattia non abbia intaccato la divina ugola di Bruce.Tutto il resto, per quanto mi riguarda, è secondario.In assoluto forse quello dei(Rob, me la paghi J…); rispetto alle aspettative e alle potenzialità della band devo a malincuore citare “” degli, non orrido ma per quanto mi riguarda scialbo e innocuo.Gli immondi, aborto simil-nu metal che torna ad allietarci (?) con un raggelante nuovo parto discografico e ben due date in Italia. Non potevate rimanere chiusi nel cassetto dei brutti(ssimi) ricordi?Gli infausti, brutta copia dei Linkin Park. E credo di aver detto tutto…Gli ormai perduti, che ad onor del vero non mi fanno impazzire nemmeno nei loro momenti più alti, ma che con l’ultimo “” hanno realmente toccato il fondo." - L’album è anche caruccio, ma come si fa a presentarsi con un pastrocchio del genere? Soggetto, stile, uso dei colori… rabbrividiamo.Non me ne vogliano i (numerosissimi) fans, ma davvero non riesco a comprendere cos’abbia mai di speciale la proposta dei, a mio umile avviso smargiassi, pompati e del tutto privi di reale spessore artistico." - Epicità norrena." - È stato in ballo fino all'ultima per essere il mio TOP. Mi siete mancati!" - Album rivoluzionario, non classificabile e per di più di un gruppo italiano!" - Gli israeliani sono tornati più in forma che mai. Un disco molto vario e con pezzi che restano impressi." - Anche se è una riedizione di un album già uscito è una vera goduria per gli amanti del power a tematiche fantasy (quello che i Blind Guardian si sono dimenticati)." - La classe non è acqua e i Saxon sono come il miglior liquore, invecchiando si impreziosiscono." - La solita badilata in bocca, ancora una volta nella mia TOP10." - Album che ho ascoltato tantissimo. Band carica di groove. Un peccato sia stato annullato il concerto milanese." - Finalmente un disco symphonic come si deve! Anche qui una bella nuova proposta italica." - C'è Ralph Scheepers, cioè basta quello. Un bel disco heavy/power." - Bel ritorno per la band di Dario Beretta, fra i migliori della discografia." - Il primo supergruppo che mi ha convinto. Pezzi di qualità e poco cincischiamento.Due band italiane:Per quanto riguarda il metal sicuramente quello deia Yerevan in Armenia, evento irripetibile, carico si significato storico e sociale. Fuori dal metal quello dial Teatro Romano di Verona, location suggestiva e gran musicista." - Io NON posso farcela a riascoltare quest'album. Vero che è il migliore dei peggiori, però 6000 minuti di musica con dei pezzi stiracchiati per raggiungere la prossima galassia o dimensione...Si può impazzire per quest'album o non riuscire ad andare oltre al primo ascolto, ecco, io faccio parte di questa seconda fazione. Prometto che lo riascolterò, in questa vita o nell'altra...t "" - Scialbo, troppo scialbo, senza nerbo. Forse il peggior capitolo della premiata ditta Blackmore - Night." - Assieme ad altri che non nomino, per non rendere la lista troppo lunga, è una delle più grandi delusioni dell'anno. Album troppo pieno di ghirigori, troppo pompato, quasi senz'anima.". Deludente, monotono, asettico.The Fly...ah no, cambio canale... Peggiori band, cosa bisogna fare per essere la peggiore band? Fare un disco osceno non è sufficiente, bisogna dirla e farla grossa... ecco, non ne vedo di così scandalose, quindi potrei ripetere quelle che ho nominato per il disco peggiore, però non esiste mettere glifra queste. Sicuramente ci sono iche stanno colando a picco e ahimè iche si stanno un po' perdendo. Evito ovviamente di citare gruppi che non dovrebbero nemmeno esistere.... aspettate, va beh, non infieriamo. Direi chesi sono impegnati.Ma levalgono? Va beh, se non valgono non mi interessa. Ma dico io, ma veramente sta roba da cartone animato manga o quella cazzo di roba lì (ora un cosplayer salterà dentro al mio studio e mi sgozzerà) vi sembra musica? Ma di qualsiasi genere... Farsi piacere sta roba è come andare in giro vestito da cartone animato giapponese, dopo aver speso un casino di soldi e tempo per crearsi un vestito, a farsi pigliare per il deretano da tutti quelli che ti guardano e poi esser pure soddisfatti. Ah, ma mi sa che questi esistono. Insomma, a mio parere non c'è giustificazione per l'esistenza di tal abominio.". In sostanza è un album che ha risollevato un po' le sorti della band, considerata da molti in fase zoppicante. Con questo disco, Alexi Laiho e soci hanno confermato di avere un ulteriore asso nella manica. Giudicate voi stessi!" - Amo i Soilwork da tempi immemori e questa nuova release, seppur non particolarmente apprezzata da molti fan degli svedesi, a me Ë piaciuta. I Soilwork sono una delle migliori band in circolazione e, finora, non hanno mai deluso le mie aspettative e so che hanno ancora tanto, tanto da dare e questo l'hanno confermato con l'ultima release." - Dani Filth e soci hanno dimostrato ancora una volta che non serve tornare sui propri passi e non serve necessariamente ricalcare le orme del passato per proporre album di grosso spessore. Se con gli ultimi dischi mr Filth aveva fatto dei bei scivoloni, con quest'ultimo disco i Cradle tornano a splendere di luce oscura." - Un album che colpisce nell'intimo delle persone, un album che concede all'ascoltatore lunghe e intense riflessioni e che potrebbe rappresentare in sÈ una metafora della vita. Altamente consigliato." - Parliamo dei Paradise Lost. Serve davvero una motivazione?" - Gli svedesi si sono resi autori di un altro piccolo capolavoro che non scade nel banale - fattore che, purtroppo, si riscontra sempre in questo vasto campo musicale - e che rapisce l'ascoltatore dalla prima all'ultima nota." - I Draconian ci hanno fatto penare parecchio dopo la dipartita di Lisa. In molti temevano che la band non avrebbe pi˘ prodotto un disco e invece... forti di una nuova linfa vitale, prevalentemente rappresentata dall'africana Heike Langhans, i Draconian hanno regalato un album superbo, un'altra gemma di puro doom metal. Ci hanno fatto aspettare quasi quattro anni, estenuanti fino al limite, ma sono stati in grado di partorire un signor album!- Sicuramente una band che mi ha sorpreso molto. Persone umili offstage, grandi musicisti sia su album, che in sede live, tuttora poco conosciuti al grande pubblico, nonostante il buon tour con gli Stratovarius abbia offerto loro una maggior visibilità. Da tenere altamente sotto controllo, poiché a parer della sottoscritta, meritano molta attenzione.- Band toscana con un alto potenziale e che, a parer mio, meriterebbe una maggior attenzione da parte di pubblico e stampa. Una vera macchina da guerra in sede live e grandiosi su disco. Molto meritevoli, soprattutto perché, al contrario di altre band nostrane, la loro proposta musicale è più personale e non annoia mai l'ascoltatore e, in un ambiente dove si continua ad abusare e imitare nomi di un certo spessore, l'originalità e la personalità sono qualit‡ da tenere ben strette.- Il motivo? Beh, Ë una band da non prendere troppo sul serio, in quanto lo stesso Chris Bowes (Alestorm) ha più volte dichiarato che è una band nata per divertimento, per divertire la gente e, come tale, non va considerata seriamente. La proposta musicale della band è "tamarra" ma intrigante, ottima per chi vuole "distaccarsi" dalla solita routine.Opto per " The Boasts Of Flen Carrig " degli. La copertina Ë stata curata da Sebastian Jerke, responsabile già di alcune copertine illustri di Zodiac, The Answer e My Sleeping Karma. E' un artwork che, da subito, cattura l'attenzione... meglio di cosÏ...a Trieste. Seguire da quando si Ë ragazzine una band di questo calibro e vivere sulla propria pelle tutte le emozioni, i ricordi scaturiti da lunghi pomeriggi in cui ci si dedicava cuore e mente all'ascolto dei loro album, è sicuramente un'emozione forte. Un'esperienza che andrebbe vissuta almeno una volta nella vita.- Senza stare a spiegare troppo il perché, gli Avantasia proporranno uno show di circa 3 ore e mezzo, con una lineup fantastica (Eric Martin, Jorn Lande, Michael Kiske, Ronnie Atkins, Amanda Somerville...), per cui avendo già assistito ad un loro show, non vedo l'ora di replicare l'esperienza dal vivo insieme ad alcuni dei migliori artisti della scena metal internazionale.- Nuovo progetto di Timo Tolkki. Ho detto TIMO TOLKKI. Devo aggiungere altro?Il mio podio non conterrà in una lista, poiché al momento mi sovviene solo un nome:. Devo seriamente spiegare il perché? Non reputo i/le Butcher Babies nemmeno una "band", se proprio bisogna essere onesti e tuttora non so spiegarmi come una label rinomata a livello mondiale abbia messo sotto contratto queste due qua, visto che:a) di musica non sanno una favab) attirano l'attenzione per certe qualitàc) amano far parlare di se solo per la propria immagine.Insomma, le BB riassumono in toto quello che non Ë musica, metal e via discorrendo., anche se qua se la gioca bene con danzig.qui le copertine.Hhm, al momento direi gli. La proposta musicale non mi fa impazzire anche se, sÏ, ammetto spudoratamente che alcuni brani proposti dalla band svedese siano visibilmente coinvolgenti ed orecchiabili. Se la band fosse composta da una voce maschile growl e una voce femminile, guadagnerebbe certamente più punti. Il cantanto maschile pulito è solo un'aggiunta extra.Essendo la mia anima metal divisa tra brutalità e classicità, ne metto due:" - Un album che sprigiona epicità e potenza a livelli altissimi. Se questo disco non vi piace, se non ci cantate sopra, se non vi viene da strapparvi i vestiti e correre con il bastone della scopa nel giardinetto sotto casa... beh, cazzo ci state a fare qui?" - Non il loro disco migliore, ma migliore di centinaia e centinaia di tentativi di emulazione di pseudo-death bands. Dopo vent'anni che suoni questo genere è difficile tirare fuori qualcosa di convincente. Loro ci sono riusciti, eccome." - Il techical death metal dovrebbe essere fatto così." - Ogni loro disco è diverso dal precedente, ma sempre maledettamente convincente." - Oscuro, introspettivo, complesso, denso, atmosferico death metal italiano." - Maestri nell'evocare atmosfere Lovercraftiane. Il loro death metal diventa un semplice mezzo per rendere omaggio ai Grandi Antichi." - Il vero death metal si crea partendo dai riff, qui dentro ce ne sono davvero tanti e tutti azzeccati." - Death Metal old style ai massimi livelli, un debutto eccellente." - Tecnica, spessore, malvagità. Dai Death ai Morbid Angel, passando per Nile e Gorguts." - Il male." - Mi auto-quoto "consigliatissimi agli amanti del metallo oscuro, epico, meno immediato, intrigante, magico, malinconico... Saremo rimasti in pochi nel 2015 ad amare queste sonorità ma... chissenefotte!"" - Nati così, per provare a fare un po' di doom, tirano fuori un disco clamoroso." - Mi auto-quoto "...Il loro speed metal incrociato con thrash ed elementi classic, basta e avanza per farceli ricordare ed inserire Pulses of Pleasure tra gli acquisti obbligatori"." - Un lavoro meno "strettamente metal" e più tranquillo, ma di una classe decisamente superiore." - Fondono doom e classico heavy metal con un'eleganza ed una maestria che solo i grandi possono avere." La seconda giovinezza di questi inglesacci ha dell'incredibile. Una band tra le mie favorite di sempre, con un nuovo album che girerà a lungo nel lettore." - Che Nerino sia un reborn christian non mi interessa, se butta fuori dischi così può essere anche un respiriano, addirittura un vegano (beh, non esageriamo). Il loro miglior album dal magico Crimson Idol." - Una costanza di rendimento impressionante. E chi li ferma questi highlander?" - Una band che fa storia a parte, con un disco che considero il migliore da "Season in the abyss". Chi ci avrebbe creduto?Oltre ai debutti già elencati nei migliori dischi, segnalo i validissimi lavori di"," e".Quest'anno ci sono diverse cover molto belle, tra cui quelle fatte dell'ottimo illustratore, ma forse la migliore è quella dei, vista nella sua interezza, su un poster, rapisce.Appunto, quale concerto? Ormai muovo le action figures su una scatola da scarpe con la musica sotto. E non ho action figures...su tutti. Della vecchia guardia, aspetto sicuramente anchecon Howe e sono molto curioso sui. Per il resto, che il nuovo avanzi e stupisca.Escludendo quello delle(che se non avessi dovuto recensire, mai avrei ascoltato) o robette di una miriade di piccole cacca-band, e dovendomi concentrare solo sui nomi conosciuti, direi "" di. Roba da riempire la tazza, tirare lo sciacquone e riempirla di nuovo. Parlo per esperienza diretta. Come? Gli? Ahahahah ma dai no... Poi diventa uno spot per l'Imodium.- Da Garcia e Versailles non mi sarei aspettato un disco così sciatto e sbrigativo. Grande diludendo.- Al di là di un disco indegno, sono anni che DeFeis e soci sono bolliti.- Aria fritta, senza più spessore. Hyaena " - Qualcosa di letteralmente scandaloso, vince con distacco da qualsiasi disegno fatto male o foto malriuscita.Troppi, e la qualità spesso non fa notizia. Le chiacchiere, quelle sì, ma non mi interessano. "Support music, not rumors".” - Ennesima gemma oscura illuminata dalla voice della nuova “Heike”” - Finalmente un disco di Phil Fasciana come non si sentiva da anni!- Appena sotto tono rispetto agli ultimi ma finalmente degli Stratovarius solidi ed affidabili” - Il miglior disco che gli Slayer potessero fare nel 2015.” - Altra perla, acustica, di una band che da anatroccolo è divenuto cigno” - Tra echi di Bathory e sterzate black, l’epicità degli Ereb Altor ha pochi eguali oggi” - Finalmente dei Nightwish più asciutti, non supportati da una Floor Jansen davvero sotto tono” - Come Enforcer, Wolf, Riot… il vero metal ormai risiede qui.” - Una delle mille cose che l’Italia rimpiangerà di aver perduto quando non ci saranno più” - Bergen capitale d’Europa. Folk black metal per rivendicare chi siamo.Nessuno stupore. Dead Man's Path ", un vero tuffo nel death metal anni ’90, in tutto e per tuttoCredo di non aver assistito ad alcun concerto nel 2015. E’ una situazione in cui non mi sento più a mio agio.. In negativo. In positivo, davvero non saprei. Solitamente le belle sorprese arrivano da band nuove o sconosciute.Proprio scabrosi no, ma in ogni caso sono stati dischi davvero disdicevoli in proporzione alla fama della band:”. Deluso anche da “” dei, bellino ma nemmeno minimamente all’altezza dei capitoli precedenti. Salvo invece, benché infamati da molti, autori a mio avviso di lavori decenti., non solo del 2015 ma dell’ultimo ventennio. A pari merito con quelle sgualdrine dellein primis, e non solo del 2015: basta fare un po’ di scena, mettere la musica in secondo piano ed ecco che tutti si esaltano. Stesso discorso per il 95% dei gruppi con la cantante femmina: ilè ormai imperante, fanno le pose da z*****e e poi nelle interviste dichiarano che l’unica cosa che conta per loro è la musica… Al di fuori del contesto look, i