Anche "" era già stato preso in esame, stavolta da Francesco 'HWQ' Bucci (dai... torna a noi !! ), con una stupenda disamina tanto dell'album quando della formazione svedese. Ma ai tempi ne scrissi (non altrettanto esaustivamente) anche io...." è un album che stavo aspettavo di ascoltare da parecchio tempo, addirittura dall'Ottobre dello scorso anno, quando intervistando, bassista e leader dei, avevo ricevuto una notizia che mi aveva preso in contropiede. Si trattava dell'avvicendamento dell'allora cantante Anders Zackrisson (presente su tutti e tre i precedenti albums del gruppo), con il nuovo, che è, infatti, presente su "".Penso che si possa, anzi si debba, iniziare proprio confrontando i due vocalist,è dotato di una voce dalla notevole estensione, potente ed anche varia, anche se meno personale di quella del suo predecessore. Anche sul piano musicale ci sono delle novità, i brani hanno perso la loro componente melodica (diciamo helloweniana) e si muovono in territori speed, quasi thrash, in alcune parti accostabili ai compagni di scuderia Angel Dust, con un pizzico di Metal Church e Nevermore. I Nocturnal Rites, in un momento in cui in molti si buttano sul carrozzone del Power Melodico, fanno la scelta opposta, facendolo anche bene. Difficile riconoscere in brani come "", "" o "" lo stesso gruppo che aveva realizzato poco più di un anno fa "The Sacred Talisman".Non mi sembra esagerato affermare che il cambio di vocalist e d'indirizzo musicale ci abbiano consegnato una "nuova" band, più cattiva e "moderna" rispetto al passato. Su "" affiorano delle vocals alla R.J. Dio, cui fanno da contraltare delle chitarre saettanti dai ritmi thrashy e gli effetti su cui termina il brano. I brani seguenti si muovono su coordinate simili, stupendo il modo in cuiattacca l'epica (sempre secondo i nuovi canoni del gruppo) "". Di facile assimilazione "", un pezzo dai bei cori immediati e lineari, forse un po' troppo canonico ma, (sarà proprio per questo?) a me è piaciuto parecchio. Chiude "" un pezzo dalle atmosfere orientaleggianti, ed incedere ritmato che sembra arrivare direttamente dagli anni 80 e che presenta dei siparietti in cui si possono mettere in luce i chitarristi ed il tastierista.Ancora una cosa: ehm... scusate e l'immancabile ballad dov'è? Ah... manca proprio!