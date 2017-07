Era il 1981 quando in Canada, in piena NWOBHM, nasceva uno dei gruppi più innovativi della storia del Metal. Icol loro sci-fi Metal che nei '90 li vide partorire capolavori quali "" furono (e sono tuttora) un fenomeno sostanzialmente underground e questo ha contribuito a mantenerne inalterato il valore artistico, ma nel 1986 con "" la loro proposta non era ancora così sofisticata, quanto invece siamo di fronte ad un lavoro violento, rozzo, dalla forza primordiale che rimanda in modo palese a band quali Venom e Motorhead, con canzoni velocissime, batteria forsennata, ritmiche serrate, solos fulminanti e vocals sgraziate. Tuttavia tra i solchi del disco già si intravedevano gli embrioni di quel Thrash tecnico di cui i Voivod furono i precursori e per questo merita un attento ascolto anche dopo 31 anni dall 'uscita ... il seme era ormai stato gettato