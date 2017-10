"Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadfull, for thou art not so"

A cura di Stefano Primavesi

La prima volta che mi "presentarono" inon avevo idea di come potesse suonare un gruppo "melodic death metal".Il primo pensiero fu: "".Fui contento di sbagliarmi.” è il terzo disco deiCome i primi due dischi, questo platter è omogeneo e mostra un gruppo più maturo che marca le varie influenze stilistiche del loro leader, chitarrista e cantante.Lo stile del gruppo è sempre la stessa originale miscela di death metal (da cui prende l'aggressività e i riff più cupi), l'heavy classico e il power (da cui prendono alcuni giri di accordi), il tutto condito in "salsa finlandese" con atmosfere ora eteree, ora orrorifiche, ora malinconiche.La produzione è buona e il suono generale della band bilanciato. Purtroppo, il basso è sempre lo strumento più sacrificato (anche se udibile), a maggior ragione in un gruppo come idove ci sono due chitarre e una tastiera.Il disco si apre con una brevissima parte narrata:E' la citazione di uno dei più celebri sonetti di John Donne, estratto da L'Esorcista III, e apre la titletrack "", dotata di un riff classico che man mano si arricchisce di elementi power fino ad esplodere nel ritornello." viaggia a velocità più ridotta della traccia precedente e ha un ritornello impossibile da scordare, diventato nel tempo un classico della band e riproposto quasi sempre nei live." prosegue il massacro sonoro, dotato di controtempi interessanti durante strofe e bridge, anche se dal ritornello non così sensazionale. Contorniamo sui livelli dei primi due brani, anche se dall'introduzione non si direbbe: si tratta di un mid tempo dove la tastiera sostiene i "versi" della chitarra solista. Poi, cambia tutto e tornano i, con un'apertura melodica e riff da headbanging. E' il pezzo che piace di più ada suonare dal vivo." è un pezzo tipicamente power finchènon urla nel microfono. Pezzo molto aggressivo e articolato, tra i più veloci del disco, e dotato di un bel ritornello." ha la sfortuna di essere un pezzo normale in mezzo a dei capolavori. Preso da solo è un pezzo carino, ma niente a che vedere con la bomba successiva.", per chi scrive, è la bomba del disco. L'inizio da film horror di tastiera è solo il preludio di un pezzo che ha nel ritornello e nel finale il culmine. "" parte leggermente in sordina per poi recuperare e diventare un grande pezzo dal ritornello che ha fatto scuola per questo genere. "" è un pezzo dai tratti classicheggianti, come molti dei, e perfettamente il linea con lo stile e la linea di pensiero del gruppo in questo disco. Fa il paio a "".Per molti fan, questo disco è stato il canto del cigno prima del peggioramento qualitativo delle canzoni dei successivi dischi. Una cosa è fuor di dubbio: i primi tre dischi sono una tappa fondamentale per il melodic death metal finnnico, a cui molte band hanno attinto per forgiare il proprio sound.