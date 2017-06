A due anni dall'infernale capolavoro "glitornano sul mercato col nuovo "", un disco che subito colpisce per i ritmi rallentati rispetto al furioso predecessore. Ma, beninteso, rallentato non significa meno potente o malvagio, semplicemnente qui abbiamo 10 proiettili impazziti ma di una pazzia "controllata", senza quei parossismi sonori alla "" o alla "" per intenderci, ma non per questo meno efficaci.Già dall'opener, la titletrack, con quel suo riff lento e sulfureo, notiamo come la componente melodica ( da intendersi nel significato che gli danno gli Slayer ) sia sicuramente dominante rispetto alla furia fine a se stessa, lo stesso dicasi per "" un up tempo dal tiro heavy metal, la cadenzata "" col suo arpeggio iniziale semplicemente impensabile nei precedenti 3 lavori degli "assassini" americani, o ancora "" altro up tempo dalla melodia quasi canticchiabile ( se mi passate il termine ). Certo non mancano gli episodi tipicamente speed-thrash quali la grandissima "" ( che parla dell'aborto e, a proposito, proprio in questo album abbiamo anche un parziale abbandono delle tematiche puramente sataniche a favore di testi piu' impegnati ), "" ( che parla della II Guerra Mondiale ) col suo inizio in sordina che poi esplode in un irrefrenabile headbanging, "" isterica ma intelleggibile. Gli altri episodi, sempre su altissimi livelli, vedono un mix fra mid tempo e velocità, con i riff dissonanti, i solos fulminei, il cantato potente ma mai sguaiato di Araya. Abbiamo anche la cover di "" tratta da "" dei Judas Priest, abbastanza simile all'originale per la verità." è una sorta di spartiacque fra gli Slayer indemoniati degli esordi e quelli piu' "ragionati" che da qui in poi, sfornando dischi sempre di ottima fattura e fedeli al loro trademark, sapranno riciclarsi in maniera intelligente riuscendo anche a 32 anni dall'esordio a tenere alto il significato piu' puro del termine "Thrash Metal".