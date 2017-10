Arrivano dalla contea del Lancashire (Wigan, per la precisione) e sono una nuova “scommessa” di casa, spesso tacciata con superficialità di essere solo un rifugio per “vecchie glorie” o la regina del “progetto parallelo”.Gli inglesi, dopo un paio di, si affacciano sulla ribalta internazionale con uneponimo per certi versi piuttosto “sorprendente”, capace per davvero di mescolare un sacco d’influenze ispirative (dagli Eagles ai Pantera, recita il materiale promozionale … e per una volta non si tratta di un’assoluta iperbole!) e di offrirsi con tutto il suo carico di freschezza a un pubblico ampio e sufficientemente eterogeneo.Nulla di incredibilmente “avventuroso”, sia chiaro, e tuttavia il tentativo di “abbracciare” tante sfumature delè palese e soprattutto parecchio riuscito, grazie alla “misura”, alla cultura e al talento che questi cinque valorosi britannici dimostrano di possedere in ogni solco dell’albo.In realtà l’apertura riservata alla scura “”, con il suovagamente alla BLS, mi aveva instillato qualche perplessità, facendomi balenare il rischio di dovermi “sorbire” l’ennesimo riciclaggio di modalità operative molto diffuse e codificate, ma già dalla successiva “” il clima sonoro muta in maniera sostanziale … costruzione armonica ficcante ead ampio respiro, il tutto inserito in una mistura diche rimanda la memoria direttamente ai migliori Tyketto e senza tentare di riprodurne pedissequamente l’inconfondibile… un gran bel pezzo, insomma.La scalciante e adescante “” prosegue sulla stessa luminosa linea espositiva e conferma le notevoli qualità tecnico/interpretative del cantantee l’eccellente preparazione dei suoi abili, mentre “” svela il lato più sentimentale dei nostri, impregnato di sontuosi impasti vocali e di un’atmosfera che chiama in causa GnR e qualcosa dei Boston.L’ardoredella contagiosa “” (un po’ alla Black Stone Cherry) e della pulsante "” aggiunge un altro colore alla ricca tavolozza espressiva dei, “” riesce a essere al tempo stesso massiccia e ruffiana (intriganti le piccole scorie) e scommetto che vi troverete a canticchiare la coalizione Aerosmith/Def Leppard (magari in gita a d Kingston … vedasi la fugace incursione!) di “” fin dal primo contatto.Se vi piacciono Rainbow ed Europe, nelle scosse emotive di “” troverete il modo di soddisfare i vostri (pregevoli) gusti musicali, “” è una “quisquilia”da scuotimento istantaneo del deretano e il suo contrasto con “”, che chiude l’opera facendola sprofondare in un melodramma dal retaggio Queen/Zeppelin-, procura effetti stranianti e non per questo inopportuni.Mescolare le carte in tavola, incrociandogeneri e suggestioni, non è mai un’impresa facile e quando ci si riesce il risultato può essere veramente considerato una vitale “boccata d’ossigeno” per la nostra musica preferita, soffocata dalla stagflazione … i, forti del loro, hanno fatto un “passo” importante nella direzione giusta.