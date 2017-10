Perché mai attingere dalla tradizione celtica o scandinava quando l’Italia è così ricca di storia e di leggende popolari straordinariamente affascinanti? Una domanda a cui gli irpinirispondono affidando alla figura misteriosa di questa strega tipica del mondo rurale campano ile l’essenza concettuale della loro brillante esposizione artistica.Nella prova eponima degli avellinesi si respira, complice anche il cantato in madrelingua, tutta la conturbante atmosfera del “gotico all’italiana”, la tensione incalzante di un suggestivo intreccio di paganesimo, superstizione, occultismo, pregiudizio e sentimenti viscerali assai appassionante sia sotto il profilo strettamente musicale, sia dal punto di vista narrativo.In un crogiolo d’ispirazioni in cui troverete abilmente miscelati Black Sabbath, Biglietto Per l’Inferno, Uriah Heep, Circus 2000, Violet Theatre e Angel Witch, “” si offre al pubblico degli appassionati con una sorprendente “leggerezza”, capace, pur mantenendo saldi i principi dei suoni oscuri, di evitare che una patina eccessivamente oppressiva renda meno fruibile l’opera.Il canto malioso e vigoroso di, la forza primordiale e la sensibilità delle chitarre (spesso dalle sfumature abbastanza) die il pulsante apporto ritmico garantito davi trasporteranno in quest’universo fatto di vitale e sfaccettata intensità espressiva, tra leggiadrie acustiche (“”, “”, “” e la splendida “”), enfatici frammenti(“”) e squarci di chiaro retaggio(“”, “”, “”, “”, “”), in un flusso pressoché ininterrotto di vibranti emozioni, accarezzati da armonie auliche o aggrediti dal richiamo irresistibile delle tenebre.è una formazione “emergente” che può già ostentare una sua precisa identità in termini di approccio musicale e culturale … un raro elemento distintivo che la pone senza indugi tra le “promesse” più consistenti della scena contemporanea.