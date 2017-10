Glihanno saputo distinguersi all'interno della scena Alternative Metal per la loro evidente predisposizione per un approccio soft ed accattivante. Il nuovo "", nono album messo in cantiere dalla formazione tedesca, non da adito ad alcuno stravolgimento, un lavoro sbilanciato verso l'easy listening, dove qualche ritmica aggressiva, chitarre incisive (in ben poche occasione per la verità) e l'alternanza tra parti in clean e in simil-growl di, sembrano tutte ficcate a forza più che altro con il compito di preparare la strada ai passaggi melodici e zuccherosi.Ad ogni modo, partenza i con toni brillanti e vivaci della titletrack subito doppiata da un'altrettanto briosa "" (dove si respirano retaggi Hardcore), una coppia di brani che riescono a farti entrare in sintonia con l'album. Non altrettanto fortunata "", più articolata, ma anche dispersiva, con le varie parti che la compongono che si incastrano tra loro in maniera piuttosto forzata." e poi "" suonano fin troppo poppeggianti e soprattutto senza verve, con dei refrain insipidi e con le chitarre che sembrano aver paura di scuoterne la struttura.Anche "" si apre su un chorus non particolarmente originale, ma poi sia le ritmiche sia il cantato dirianimano il pezzo, che comunque insiste in maniera esagerata su quegli "" che fanno reiteratamente capolino.Pochi sussulti anche nei pezzi che seguono, almeno sino a "" che ha un tiro trascinante e si fa ascoltare con piacere, forse perché è uno degli episodi più heavy del disco, e non spiace nemmeno l'approccio di "", un bel passo drammatico e cinematografico che ritroviamo, pur con minor efficacia, anche nella conclusiva ""." conferma pregi e difetti degli, che continuano a tenere il piede in due staffe, senza eccellere ne in un verso e nell'altro, e tantomeno riescono a fondere compiutamente le varie anime che sembrano pungolarli.