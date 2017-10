Indubbiamente gli Slayer sono un buon punto di riferimento per inquadrare il Thrash degli, formazione inglese al secondo full length (ancora su), e lo dicono l'opener, "", la martellante e più che riuscita "" e soprattutto lo conferma la conclusiva "", che in effetti si rivela proprio una cover del classico presente sul seminale "Show No Mercy".Poi gli inglesi si possono accostare ad altre formazioni, come Exodus e Evil Dead (rispettivamente "e ""), Testament ("") o, giusto per guardare all'Europa, ai Kreator ("") ed ai connazionali Onslaught, ma alla fine qualunque citazione può solo servire a ribadire come glisiano fautori di un Thrash Metal classico e ferale, caratterizzato da chitarre affilate e taglienti, ritmiche insistite e mitraglianti, soverchiato da un cantato che si rivela un ringhio incazzato, insomma totale aderenza ai canoni del genere.E se "" con i suoi toni horrorifici ogni tanto sconfina dalle parti dei Mercyful Fate, glinon mancano all'appuntamento con quella folle corsa che lacera "", brano che conferma la capacità (su tutti l'inossidabile voce di) deglidi reggere agli strappi improvvisi e alle alte velocità, abilità ben ribadita anche dalla violentissima e teutonica".Thrash (ri)proposto davvero nel migliore dei modi, e del lotto come primo approccio consiglierei l'ascolto della riuscitissima titletrack: "", a conferma che se non si possono premiare per l'originalità (ma è veramente così necessaria?) lo meritano per la capacità di essere credibili e di saper colpire - come schegge impazzite - l'ascoltatore.