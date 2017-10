Ricordo ancora la mia faccia quando vidi per la prima volta una foto dei(allora sconosciuti al sottoscritto),, grandissimo atleta di Wrestling sport del quale sono appassionato, compariva nella line up?!Ebbene si, per ns fortuna di metallari, il buon Chris ha abbandonato le arene, credo ora definitivamente, e ha fondato nel lontano 1999 il gruppo dei Fozzy col chitarrista Rich Ward (STUCK MOJO ), una band che in realtà almeno da noi è passata in sordina per diverso tempo. Ma le cose belle prima o poi vengono alla luce e grazie al singolo "" tratto dall'album "" del 2005 (primo album con pezzi originali, in quanto i precedenti raccoglievano covers ), sono balzati alla mie orecchieD'altronde solo sette album dal 1999 ad oggi a dimostrare da un lato l'impegno di Chris nella WWE ed dall'altro la voglia di non inflazionare il mercato con nuove uscite ma di inicidere pochi e buoni albums, e questo nuovissimo "" credo sia il migliore della loro discografiaIl perchè è presto detto, troviamo mixati un pò tutti i generi proposti dal gruppo il cui sound, giova ricordarlo, rimanda a tutto quel filone che io chiamo "" alla Shinedown o PopEvil, per internderci. Grandi melodie che a volte strizzano l'occhio alla dance, mai pacchiana però, ("), riff granitici, chorus da cantare a squarciagola ( da urlo il trittico iniziale ), ritmiche ora piu' metal (""), ora più hard rock, melodie orecchiabili e graffianti, "" è lenta e potente," rimanda nei chorus ai Linkin Park, "" ricorda il sound dell'ultimo Ozzy, periodo Scream, mentre "" viaggia su ritmiche sincopate e melodia alla ShinedownNon credo di esagerare nel dire che i Fozzy hanno portato una ventata di aria fresca e di energia in un panorama musicale spesso addormentato, grazie a dosi massicce di enegia e ad un songwriting che è risultato sempre frizzante ed innovativo.Se Chris Jericho vi ha stesi con le sue mosse da wrestler, provate a sentirlo su disco ....