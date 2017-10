, ottavo album in carriera per gli, segue di tre anni l’uscita del controverso “” (ad alcuni piacque da morire, altri lo trovarono asettico) può esser riassunto con una semplice frase: l’ennesima mazzata sulla nuca.Sulle capacità tecniche del quartetto credo che nessuno di noi possa contestare alcunché: le rapidissime esecuzioni disono di una precisione disarmante, così come l’intera sezione ritmica del duo, rispettivamente basso e batteria, crea un muro impenetrabile (in alcuni frangenti fin troppo impenetrabile da quanto è serrato, ascoltare le prime due canzoni in sequenza per conferma)La bravura della band è sempre stata quella di conciliare il mix di tecnica/brutalità/dinamicità cercando di non cadere nel monotono mitragliamento a tappeto per quaranta minuti e “” si attiene a questa legge non scritta, presentando al suo interno una varietà di soluzioni che però hanno la tendenza a prediligere le ritmiche serrate di cui sopra rendendo ostica l’identificazione anche dopo diversi ascolti.Dopo la doppietta tritaossa di “” e “, con le successiva” e “” si comincia ad avvertire una progressiva variazione delle ritmiche (o “” somiglia dannatamente alle cose più recenti deio io non capisco più nulla di musica estrema!) fino a giungere alla parte finale del disco dove il riffing presenta diversi accenni armonici (v. “”) fino alla suite (oltre nove minuti) “”.L’album termina, come da abitudine, con una cover: questa volta è toccato ai ferocie alla loro “” l’onore di chiudere”, disco che pur osando meno di quanto sperassi, riesce a svolgere adeguatamente il proprio compito.