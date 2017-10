Chiunque conosca un po’ le vicende delmetal tricolore attendeva con ansia questo nuovo lavoro degli, formazione veronese nata sulle ceneri di Black Hole e Sacrilege e tornata all’attività discografica nel 2014 con l’eccellente (e in gran parte “antologico”) ““.Ascoltare “” m’induce a una considerazione … ribaltando la consuetudine che vorrebbe le velleità di rinnovamento nelle mani dei “giovani”, sono in realtà soprattutto inostrani con una certa “storia” e esperienza alle spalle (penso, per esempio, a Witchfield, Strange Here e Where the Sun Comes Down …) a impegnarsi con profitto nell’offrire una diversa chiave di lettura a sonorità fatalmente monolitiche e disciplinate. Evidentemente l’esigenza di non apparire semplici (per quanto spesso assai valenti) emulatori dei grandidel settore è ancora lo stimolo essenziale di una generazione di musicisti che, pur avendo contribuito a codificare i carismatici dogmi della “via” italica alla dottrina oscura, sente di non aver esaurito la sua nobile missione.Nei solchi dell’albo si possono trovare, infatti, i conturbanti insegnamenti di gente come Black Sabbath, Paul Chain, Witchfynde e Candlemass, ma il tutto è poi declinato attraverso una visione parecchio personale dei “fatti”, capace di destare l’interesse anche di chi è alla ricerca di qualcosa di meno superficiale di una “bella copia”.La voce cangiante e istrionica di(ex All Soul’s Day) rappresenta un costante elemento d’attrazione e le sue sofferte e intense interpretazioni s’inseriscono ad arte sulle pesanti coltri nere e drammatiche dell’opera, abilmente orchestrate dalla chitarra fremente die dal possente martello ritmico garantito dalla coppia, in grado di scandire con precisione e adeguata fantasia i tempi di uno scompiglio emotivo fatto di cupe, fascinose e inquietanti vibrazioni soniche.Le ieratiche frenesie ancestrali di “”, le liquide scorie melodiche di "”, la dolorosa e tormentata litania funerea “” (recuperata dal passato del gruppo) e il perverso ed evocativo macigno “” sono sicuramente momenti di notevole turbamento, e tuttavia se cercate un coagulo di fosca creatività ancor più denso e impressionante affidatevi a “”, semplicemente una delle migliori “interrogazioni” sulla materia Sabbath-degli ultimi tempi, un pernicioso affresco in note imbevuto del loro “spirito” primordiale senza per questo doverne pedissequamente ricalcare le inconfondibili movenze espressive.” è un lavoro che risponde pienamente alle necessità di ogni cultore del genere e sono convinto che anche i meno smaliziati ed esigenti, grazie ad una sua attenta fruizione, saranno agevolati nel comprendere la differenza che c’è tra un raro esempio di autentica ispirazione e il diffuso manierismo di tante (troppe?) scrupolose riproduzioni.