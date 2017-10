"ascoltando questa raccolta di canzoni dei Chickenfoot, tornano i ricordi di alcuni dei più divertenti che abbia mai avuto in una band. La chimica tra Chad, Joe, Mike e me è molto speciale.”

La domanda è:Un doppio album contente un greatest hits con una sola canzone inedita, tre bonus track live, e un secondo CD live, in cui però troviamo solo brani tratti dal primo album della band.Ok, stiamo parlando del “supergruppo”, il valore dei musicisti in campo lo conosciamo bene, due album fra il 2009 e il 2011 che nonostante gente di assoluto valore come, non hanno venduto ciò che la band (e mettiamoci anche la Label) si sarebbero aspettati.Dopo essersi sciolti, nel maggio del 2016, isi sono riuniti per due spettacoli pressonel Nevada, e durante lo show, hanno suonato per la prima volta l’inedita, brano chedescrive comeEd ecco che dopo sei anni di assenza dalle scene i, hanno pensato bene di rilasciare un, che oltre i brani tratti dalla breve discografia della band, contiene anche l'inedita, oltre al già citato live, più tre interessanti cover sempre in sede live.Il frontmanal riguardo dice:La domanda è ancora la stessa, ne avevamo davvero bisogno?Considerando anche il fatto che già nel 2012 la band ha rilasciato un cofanetto che comprendeva oltre i due album, un DVD e di un breve CD live.Non può certo bastare la sola, peraltro pezzo molto gradevole, in cui è evidente l'influenza dei, a giustificare l’acquisto di questo lavoro.Personalmente ho trovato ben più interessati le tre cover live proposte sul primo CD,deidei, scritta dallo stessonel 1973, e per finire troviamo un pezzo deiSuperfluo dire che in tutti e tre i brani, la band ha sfoderato una prova maiuscola.Tuttavia siamo ancora qui a chiederci se c’era davvero bisogno di questo doppio album, un best of e un live di una band con alle spalle solo due album al suo attivo è sicuramente qualcosa di, aggiungiamoci un live che va a pescare pezzi solo dal debut album, ebbene si, probabilmente nessuno aveva bisogno di questa release, tranne che la Label, e ovviamente i collezionisti davvero appassionati.Sinceramente se dovessi consigliare l'acquisto o meno di questodirei di no senza pensarci troppo, a chi invece non consce i, per la stessa cifra o quasi di questo prodotto consiglierei l’acquisito dei due album della band, con un occhio di riguardo in particolare modo all’ultimo01. Divine Termination02. Soap On A Rope03. Sexy Little Thing04. Oh Yeah05. Get It Up06. Future In The Past07. Big Foot08. Different Devil09. Lighten Up10. Dubai Blues11. Something Going Wrong12. Highway Star13. Bad Motor Scooter14. My Generation01. Avenida Revolution02. Sexy Little Thing03. Soap On A Rope04. My Kinda Girl05. Down The Drain06. Bitten By The Wolf07. Oh Yeah08. Learning To Fall09. Get It Up10. Turnin’ Left11. Future In The Past