Giungono dall’altro emisfero, dalla tera dei canguri, dal paese del Rugby, deglie degli, si chiamanoe si presentano al grande pubblico col loro Debut-Album omonimo, per l’etichettaQuesta volte però non siamo al cospetto di un’altra clone band degli, tutt’altro, la band di Sydney, ci proporne, udite udite, un album di Power Metal che va a pescare un pò di qua e un pò di la, varie influenze del tipico sound europeo, incorporando nel loro progetto tutti i principi cardine del genere, riff ricercati, lavoro di chitarra ben congegnato, struttura della canzone semplice come giusto che sia.Da sempre il punto di forza di questo genere musicale è stata l’immediatezza, con cui l’ascoltatore recepisce subito il messaggio che la band vuole trasmettere, sia da un punto di vista musicale che era un punto di vista di lirichenon fanno altro che rispettare in pieno questo tipo di cliché, struttura della canzone "semplice”, intro, riff, bridge, ritornello solo guitar, ritornello, tutti episodi dalla durata di circa quattro minuti, eccezion fatta per la splendida closer-trackche paradossalmente coi sui sei minuti di durata, è quella meno Power Metaldi tutto il lottoDi per sé in questo album non c’è nulla che emerga a pieno regime in modo da poter far dire: “wow sono i nuovi…” inoltre spicca in modo particolare il fatto che che i, non vanno alla disperata ricerca della melodia ad ogni costo, e se questo fattore al purista del genere può sembrare un passo falso, ritengo invece che per un ascoltatore più attento, questa scelta può essere considerata un valore aggiunto.Ci si alterna quindi fra episodi capaci di attirare l’attenzione al primo ascolto, come, passando per canzoni meno immediate quali,in cui la band strizza l’occhio anche ai, in modo particolare il cantantein alcuni passaggi ricorda (da prendere con le dovute misure), il grande Midnifght.Seè forse l’unico passo falso dell’album, il valore aggiunto è sicuramente rappresentato dalla già citata, dove la band abbandona per un attimo i territori del Power Metal più classico per inoltrarsi in un ambiente più Hard Rock, il risultato è un pezzo godibile e immediato, mentre nella Title-Track, non mancano riferimenti “puramente casuali” aglinel complesso è un album estremamente godibile che scorre tranquillamente, in ogni canzone ritroviamo una freschezza capace di rende partecipe l'ascoltatore fino alla fine di ogni pezzo senza mai avere la tentazione di spingere il tasto avanti.