Lanon si tira mai indietro davanti a proposte “sui generis” e quindi non poteva non accogliere nel suo roster l’ormai storica, collettivo di musica “antica e moderna” fondato nel lontano 1994 dall’accademicaPrecisiamo subito che l’ago della bilancia pende volutamente dal lato della musica “antica” perché - ammonisce la. Il risultato è un full-length distante non solo dal rock e dal metal, ma anche dal pop o da qualsiasi altro genere musicale contemporaneo, un intrigante (ma troppo spesso autoreferenziale) viaggio nei dimenticati anni della “musica esatta” e della poesia die di altre poetesse meno note che di sicuro incontrerà il gusto di ben pochi dei nostri lettori.L’elaboratamette a sistema monodie gregoriane, ipnotici rintocchi di pianoforte (per la cronaca, strumenti di fine Ottocento/inizio Novecento), linee vocali sospese e minimali, aperture epiche e drammatiche con un’ambizione degna del miglior prog italiano dei primi Anni Settanta che voleva confrontarsi con testi al di fuori della propria portata (penso ai Latte e Miele dio adel Rovescio Della Medaglia). Questa “ambizione” viene un po’ meno nelle tracce successive:ha i tratti arcaici della ballata medievale;sono più vicine alla liederistica di(nonostante i curiosi inserti rumoristici);e nel duettoprendono il sopravvento le influenze romantiche (il pianismo è quello die di) - e cominciamo anche un po’ a stufarci dei tempi ternari. Si gioca ancora con gli effetti nella successiva, che spicca per i riusciti contrappunti corali, prima della conclusiva, dove il virtuosismo - se così si può chiamare - lascia spazio allo stile “essenziale” di compositori del calibro di, con una voce mai così teatrale e struggente allo stesso tempo.Impossibile dare un voto.