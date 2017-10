L'esordio discografico del duo tedescoè un disco che non mi ha convinto.Il loro mixare, in maniera piuttosto casuale se mi passate il termine, l'industrial metal / rock degli anni 90, quello di gruppi come Nine Inch Nails, Rob Zombie o Marylin Manson, con l'EBM serrata di Hocico o Leather Strip, completando il tutto con riferimenti all'alternative rock, soprattutto per quanto riguarda la componente melodica, a me è risultato indigesto, confuso e, cosa assai più grave, molto noioso.Attenzione che non sto facendo una questione di genere musicale: avrete capito che indi metal in senso "classico" non ne troverete per niente, ma il problema non è assolutamente questo, anzi, come mi è capitato di scrivere in passato, l'elettronica (prendete il termine in maniera molto ampia) è un genere musicale che mi piace parecchio e nel quale ci sono diversi artisti con la A maiuscola, piuttosto qui il vero problema è la mancanza dei brani, la mancanza di partiture che rimangano in mente, la mancanza delle giuste atmosfere e, anche, l'essere arrivati a questa forma musicale con almeno vent'anni di ritardo quando tutto, o quasi, è stato già detto e ridetto.Capirete, quindi, che se alla mancanza di originalità aggiungiamo anche la scarsa qualità, avremo un quadro piuttosto scuro per un album che magari potrà andare bene se messo come sottofondo in qualche locale gotico tedesco, ma che alle mie orecchie suona come una bocciatura senza appello.Mi dispiace.