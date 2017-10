In un periodo di ritorno in auge delle “radici” dell’, fa davvero piacere poter riascoltare i, gruppo nato alla metà degli anni novanta, capace di ottenere lusinghieri riscontri di critica e pubblico e impegnarsi in un’intensa e apprezzata attività, per poi sciogliersi nel 2003, in una scena musicale evidentemente “distratta” da altre sonorità.già, perché i tarantini suonano unduro dalla marcata impronta, e sarà sufficiente un primo contatto con il loro lavoro del “” per comprendere all'istante quanta classe e talento ci sia in questa proposta artistica figlia di Bad Company, James Gang, Aerosmith e Led Zeppelin, immarcescibili maestri di una lezione assimilata con inusitata passione e temperamento.Impossibile, infatti, tacciare i nostri di “facile” adesione a modelli consolidati e in ogni caso qui non conta soppesare con il “bilancino” l’influenza dei singoli numi tutelari … la cosa veramente importante è la qualità con cui icompongono e interpretano i loro pezzi, basandosi su linee melodiche sempre intense e accattivanti, ostentando un gusto per la “canzone” assolutamente raro e vincente.” è un disco pieno di emozioni, leggerezza e spontaneità, di chitarre frementi, voci comunicative e vibranti pulsazioni ritmiche, il tutto concentrato in pezzi costantemente suggestivi e coinvolgenti, che vi troverete a “canticchiare” senza quasi rendervene conto.Si comincia con “”, esempio lampante di come tensione espressiva eadescante possano convivere felicemente, si continua sulla stessa traiettoria anche con la maggiore dinamicità di “”, e se “” è semplicemente un gioiellino di paludoso e, la successiva “” aggiunge un pizzico di “radiofonico” spiritoall’impasto sonico, regalando un altro potenzialeal programma.Scossee uncaldo e avvolgente impregnano “”, nella vaporosa “” fanno capolino gli Extreme (e i Beatles …), ladà libero sfogo alla bramadel gruppo, mentre “” esplora assolati panoramicon innata disinvoltura e naturalezza.All’appello mancano ilmalioso di “” e i rimandi diconcessi alla torrida “B”, e solo una volta giunti alla conclusione dell’opera ci si rende conto di quanto sia arduo effettuare delle classifiche di merito in questi dieci frammenti di grande musica, divertente, viscerale e molto appagante.Una “roba” che trascende ogni eventuale parametro temporale, insomma, e che per di più è contenuta in un fascinoso involucro abilmente illustrato da… in altre parole, un acquisto obbligato.