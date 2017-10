Da un lato i fasti con gli Shy, dall’altro le incertezze dei TNT e tra i due estremi una carriera artistica fatta di tante collaborazioni più o meno importanti e riuscite, a cui, però,, grazie ad una voce straordinaria, ha sempre contribuito in maniera significativa e proficua, diventando, di fatto, uno dei cantanti inglesi più preparati e amati della sua generazione.L’esperienza da “solista” si colloca dunque in un contesto di notevole valore, e questo quinto capitolo dal titolo “” arriva a confermare le doti tecniche e interpretative di unsempre “speciale”.Dal punto di vista squisitamente esecutivo la presenza di molti ospiti prestigiosi (, anche produttore dell’opera), assicura un elevato profilo, mentre qualcosa di più si poteva probabilmente fare in sede compositiva, piuttosto ricca e ammaliante, ma in definitiva priva di quel “guizzo” che avrebbe potuto davvero far decollare il lavoro verso la stratosfera dell’appagamentoe sprazzi dimelodico s’intersecano in un programma comunque parecchio godibile, impreziosito dalle vaporose armoniedi “”,“”, “” e della radiosa “”, e poi tonificato dal maggiore nerbo di brani come "”, “”, “” (in cui emergono nitide le ben note sfumaturedell’ugola del nostro … ricordate i Siam?) e ””, tutto materiale di pregevole fattura.Non male, infine, sebbene poco “caratterizzate”, la pomposa “” e la eccessivamente Journey-”, a completamento di un albo abbastanza lontano dall’eccellenza (senza “scomodare” gli Shy, si potrebbero citare i China Blue, anche per la comune presenza di...) e tuttavia da accogliere con favore per qualità intrinseche e per averci offerto l’occasione di riascoltare un campione della fonazione modulata in eccellenti condizioni di forma.