Chi l'avrebbe mai detto?, einsieme sul palco del del, il festival Metal per antonomasia, se ce l'avessero detto qualche anno fa avremmo pensato ad uno scherzo o una prospettiva pressoché irreale, poi sappiamo tuttI com'è andata a finire, il grande lavoro di "convincimento" di Sua Maestàche come un buon pugile ha lavorato ai fianchi diper anni coinvolgendolo in vari progetti fino alla prospettiva che potesse addirittura diventare la voce dei, proposta rifiutata dallo stessoper potersi dedicare ad un progetto tutto nuovo, e così nacquero gliE dopo due album convincenti, diversi Live in giro per il mondo, eccoli approdare al Wacken, che tuttavia nonostante questo evento per molte band spesso rappresenta il punto d'arrivo, per gli Unisonic rischia invecedi essere il canto del cigno.Travolti dal cicloneche vedrà ovviamente i due condottieriimpegnati solo ed esclusivamente sugli Helloween, per la band voluta e fondata dal bassistail futuro appare incerto, viste anche le recenti dichiarazioni dello stessoil quale ha escluso che la band possa tornare in studio prima del 2019, ecco perché ad oggi non pare del tutto improbabile la possibilità che gli Unisonic siano arrivati al capolinea.Ma torniamo al, registrato durante l'edizione 2016, di per se dare un giudizio, (voto) ad un live credo sia una cosa senza senso, salvo casi in cui il prodotto finale sia davvero qualcosa che ascoltandolo ti fa immergere nelle atmosfere del concerto facendoti "immaginare" di essere li sotto il placo, cosa che chiudendo gli occhi ad esempio avviene ascoltando(per restare in tema) oPurtroppo però ascoltandosi ha solo la sensazione di aver messo su le due release della band tedesca, per altro in un ottimo formato.In un album dal vivo a maggior ragione se registrato al Wacken, ci saremmo aspettati un maggior coinvolgimento della numerosissima audience, invece l'interazione del publico è quasi inesistente se non si considera qualche Wacken urlato daqua e la, e un battimani ad accompagnare alcune canzoni qua e la. A questo punto di gran lunga meglio un DVD, che fortunatamente è incluso insieme al CD.Personalmente ritengo che si tratti di un prodotto che può essere utile solo per far conoscere la band a chi ancora non avesse avuto modo di ascoltarli, i brani così come sono proposti sembrano estrapolati direttamente dai lavori in studio, fatta eccezione (presumibilmente voluta) per la fantastica, qui proposta in una versione "personalizzata" con un medley di "dei, ma che rende comunque l'idea della grandezza che il pezzo, riesce a trasmettere all'ascoltatore in sede live.E la mente come per incanto torna al 1989 quando la stessaera l'opener del miticoche fino ad oggi, era ancora l'unico live registrato danella sua carriera.In questa sede la voce degli, offre una prova maiuscola, ma su questo (se escludiamo i detrattori) nessuno aveva dubbi, chi invece non delude mai le aspettative è il funambolo, capace di sfoderare ogni volta prove che rasentano la perfezione, ma in generale, tutta la band ha mostrato le sue ottime qualità con una performance davvero molto buonaGli altri brani proposti scorrono via senza alcun intoppo, passando per le migliori canzoni dei due album pubblicati dalla band, tuttavia è inutile negarlo,raggiunge il suo apice sulle note diche ancora oggi a distanza di 30 anni rappresenta uno dei brani più iconici del Power Metal, e in un lampo gli stessi pensieri che poco fa ci ricordavano il, si proiettano all'imminente, con la certezza che anche i due condottierinon vedranno l'ora di intonare nuovamente il coro:… inutile aggiungere altro.