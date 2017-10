L'esordio deimi aveva fatto letteralmente sobbalzare dalla sedia, per il suo mix di devozione e faccia tosta. Lo quartetto svedese aveva, infatti, fatto centro, ma già il secondo "Heads Held High" (che nel 2015 sanciva il passaggio alla) sembrava perdere un po' di smalto e di quella insolenza messa in mostra nell'esordio.L'inizio non è niente male, grazie a "" e a "" che suonano ancora fumose e con quel feeling vintage che aveva esaltato i pezzi dell'esordio, ma l'effetto non dura molto, la mancanza di tensione emotiva e di grinta inizia a farsi strada tra le note del quartetto svedese. Non che "" sia un concentrato di melodia: anche qui è un rock retrò che omaggia Thin Lizzy (ma pure Blue Oyster Cult o i primi Black Sabbath) e più in generale tutto l'Hard Rock dei seventies, ma a tenere banco resta comunque l'impressione che isuonino con il freno a mano tirato e in maniera non altrettanto spontanea rispetto al recente passato. Il lento (d'ordinanza) arriva nel momento meno opportuno, proprio quando stavo iniziando a entrare in sintonia con "": ecco che l'insipida e piatta "" mi mette sulla difensiva. Parziale riscatto con "" con un bel riff settantiano e la voce graffiante diin gran spolvero, peccato che la melodia che dovrebbe caratterizzare il brano non sia proprio tra le più riuscite.Nella seconda metà dell'album si ritorna su binari più interessanti e isnocciolano uno dietro l'altro una manciata di pezzi maggiormente convincenti, "" (non avrebbe sfigurato sul disco d'esordio), "" e" (altri due brani che puntano sulla melodia e l'intensità rispetto alla velocità), ma fortunatamente meno melense della già citata e deludente "", tocca quindi al bel guitarwork che impreziosisce la cavalcante e potente "" e infine a "", energica e ammiccante proprio come ci si dovrebbe aspettare aiTante aspettative per "", forse pure troppe, ma non tutte trovano soddisfazione.