Allora, vediamo un po’ …, ovvero (soprattutto) Fair Warning e Europe … e non basta …(ex-Alien),(Pino Scotto) e(Edge Of Forever, Revolution Saints, Voodoo Circle e un’altra miriade di collaborazioni come esecutore, compositore e produttore …).Direi che ilrappresenta senza alcun dubbio una di quelle situazioni in grado al tempo stesso d’ingolosire e “preoccupare” gli estimatori del, una “categoria umana” abbastanza complicata, pronta a grandi slanci di entusiasmo e atti d’inusitata fedeltà ma anche diffidente per natura ed esigente fino a lambire talvolta i confini della pretenziosità.Ebbene, cariimpegnati nella lettura, allontanate eventuali sospetti e apprensioni, e accogliete con gioia e soddisfazione questo “”, un disco davvero convincente e appagante, in cui i blasonatidei protagonisti sono messi al servizio del concetto “superiore” di arte melodica, e le singole esperienze, pur ben riconoscibili, diventano parte integrante di una prestazione globale incisiva e persuasiva.Un pregevolesi sposa a meraviglia con le spettacolari doti tecniche di, e spero che l’eccellente chitarrista svedese mi scuserà se nello specifico voglio sottolineare in particolare la prova delteutonico, uno dei tanti eroi della fonazione modulata di questo maturo, lieto di non assistere ad una frustrazione delle sue fatalmente elevate aspettative.Così, se la pomposa e suggestiva linea armonica di “” rasserena gli animi fin dal primo contatto, tocca a “”, con la sua invincibile istantaneità, dimostrare che l’avvincente atto d’apertura non è per nulla un episodico momento “fortunato”, e quando arriva l’evocativo vigore (una sorta di fusione tra Hardline, Scorpions e Fair Warning) di “”, anche il più scettico sarà ormai verosimilmente predisposto all’ascolto di una preziosa e ispirata collezione di note musicali.” vede i nostri affrontare con notevole disinvoltura ed eleganza la tipica “ruffianeria” del genere, “” e le più intimistiche “” e "” proseguono sulla medesima traiettoria e trasportano l’astante direttamente nel cuore degli edonistici anni ottanta.Il profluvio dicontinua con la brillante “” e mentre “” piace pur non producendo sconquassi emotivi, l’ardoredi “” e la grinta (con un pizzico di Toto/Survivor nel’impasto sonico) di “” riprendono a martellare a dovere i sensi, generando il perentorio rilascio di taumaturgiche endorfine.riescono nell’impresa di spogliare il termine “mestiere” di ogni connotazione negativa, facendolo unicamente diventare la base su cui edificare una prestazione espressiva di enorme valore ed efficacia. Il mio consiglio è di godersela appieno, senza troppe paranoie o la spasmodica ricerca dell’innovazione …