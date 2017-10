Non li conoscevo e, dopo averli visti di supporto agli Europe, avevano avuto “l’onore” di essere inseriti dal sottoscritto (nella nostraannuale) tra le nuovepiù sorprendenti del 2015 … ritrovare oggi iaccasati con la prestigiosanon può che essere una buona notizia da estendere a tutti gli estimatori dell’, soprattutto di quelli che amano la “storia” del genere e non disdegnano al contempo una versione di quei suoni ravvivata e attualizzata.In “” troverete insomma Free,e Bad Company, ma anche The Black Keys, The Temperance Movement e Rival Sons, il tutto affrontato con la disarmante naturalezza di un gruppo che riesce a superare la superficialità di una “bella calligrafia” grazie a innate facoltà di attitudine e talento.Pilotati da(figlio di, noto per la collaborazione con i Moody Blues) e dalle sue interpretazioni passionali ed espressive, i londinesi sfornano un dischetto piuttosto godibile, pieno di tensione e di melodie vincenti, supportate da una ritmica massiccia e viscerale.Il fervore e lo slancio concessi alla poderosa”, alla “sudista” “” e alle ispirate “”, “”, “” (la mia preferita, probabilmente … impreziosita da unbruciante e da un irresistibile tocco), “” e “” trasformano l’albo in qualcosa di decisamente superiore a una mera operazione nostalgica, mentre alla vibrante ballata “” e alle “radiofoniche” “” e “” è affidato il compito di rendere ancora più completo e intrigante il programma di un disco che si ascolta ripetutamente con soddisfazione, ostentando un notevole equilibrio tra le lapalissiane influenze e una certa vivacità espositiva.“Classici” senza per questo apparire fastidiosamente prevedibili, quindi, e anche se per insidiare seriamente l’egemonia del settore aimanca ancora un pizzico di scaltrezza e temperamento, le loro considerevoli doti sono già molto evidenti e l’esplosione “definitiva” non dovrebbe tardare molto. Attendiamo il “botto” …