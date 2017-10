Qualcuno si ricorda dei Little Angels? Spero vivamente di sì, dacché stiamo parlando di un gruppo eccellente, spesso superficialmente liquidato come clone dei Bon Jovi (se non addirittura tacciato di essere “raccomandato” …) e invece autore di lavori di notevole valore, capaci di assicurare sprazzi di vitalità all’britannico degli anni novanta.Ebbene,era il cantante di quella, e ritrovarlo, dopo una carriera recente spesa soprattutto “dietro le quinte” (nelle vesti di produttore per Toseland, Saxon, Fastway, The Answer, ...), saldamente al timone di una nuova creatura artistica non può che fare piacere e sollecitare l’interesse di ognisenziente.Allo scopo di soddisfare tali curiosità diciamo subito che isuonano una “ampio spettro”, attento ai “classici” ma anche alle loro evoluzioni più attuali, evitando all’ascoltatore esclusivi e talvolta un po’ stucchevoli viaggi a ritroso nel tempo.Ilappare, così, sufficientemente vario e d’istantaneo impatto emotivo, e se aggiungiamo la voce stentorea die le impeccabili qualità tecnico/interpretative dei suoi abili, diventa inevitabile accogliere “” tra gli album più “contagiosi” di quest’ultimo scorcio del 2017, pieno com’è di canzoni avvincenti e coinvolgenti, pregne di una “freschezza” non così agevole da reperire, nemmeno nella traboccante offerta della “scena” contemporanea.Brani ficcanti, diretti, energici, dove i riferimenti più o meno palesi (Led Zeppelin, Beatles, Foo Fighters, Thin Lizzy, …) costituiscono un’eredità importante e tuttavia mai invasiva e s’inseriscono in un contesto in cui il gusto innato per il “facile ascolto” non rischia mai di apparire manieristico e prevedibile.Le irrefrenabili scosse Purple-di “” si schiudono nella maggiore ricercatezza sonora della brillante “”, mentre con “” e “” l’arte immarcescibile diritorna a essere una “materia” adattissima anche per ledelle radiopiù” mescola AC/DC e Danko Jones, “” sfida. sul loro terreno preferito e il poderoso” piacerà sicuramente agli estimatori dei Black Country Communion.Ilmelodico, molto, di “” rimanda la memoria a certe atmosfere care a, “” ostenta una linea armonica assolutamente irresistibile e con l’avvolgente e notturna “” si conclude un programma privo di controindicazioni, estremamente consigliato a tutti quelli che nelcercano sostanza e spensieratezza e sanno bene quanto sia arduo ottenerle senza incorrere in “qualunquismi” creativi o sterili anacronismi.Simpatica e molto appropriata, infine, ladell’opera …