è un chitarrista rock blues il cui sound rimanda chiaramente ai '70 e all'hard rock degli '80 , se vi piacciono Ted Nugent o lo Zakk Wylde più rock'n'roll questo nuovo album"" fa decisamente al vs caso. La sua chitarra è ruspante, sanguigna, mai veramente heavy ma comunque molto"dura" nel riffama anche se il suo tocco sa essere leggero e a volte appena accennato. Le composizioni sono semplici nella loro struttura di base ma è proprio questa la forza del disco, i riff sono ora più marcatamente hard rock (l'opener""), ora più marcatamente blues ("" ""), lo stesso Jared ha affermato nelle note allegate al promo che con questo lavoro ha voluto esprimere diversi stati d'animo con canzoni nate per essere suonate dal vivo e altre che regalano emozioni anche solo dal disco ed effettivamente non ci sono filler, tutte le tracks regalano emozioni magari se ascoltate più volte per apprezzarne le sfumature, ed infine c'é il brano rock-funky "" e la ballad "".Se amate la chitarra senza inutili virtuosismi ma animata dallo spirito rock-blues, fate vostro questo disco seduta stante!